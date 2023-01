Das Leben und der Tod in Füssen werden teurer

Bei der Vorberatung für den Haushalt zeichnet sich ab, dass die Stadt Füssen die Kindergarten- und Friedhofsgebühren anheben wird. Wo noch mit Steigerungen zu rechnen ist.

26.01.2023 | Stand: 08:45 Uhr

Die finanziellen Belastungen für Füssener Bürgerinnen und Bürger steigen weiter. Nachdem die Kommunalpolitiker bereits im vergangenen Jahr kräftig an der Steuer- und Gebührenschraube gedreht haben, legen sie auch 2023 keine Pause ein. Bei der Vorberatung des Haushaltsplans zeichnete sich am Dienstagabend im Finanzausschuss ab, dass die Kindergarten- und Friedhofsgebühren angehoben werden. Ziel ist es, die Defizite in diesen Bereichen abzubauen.

