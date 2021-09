Das Magnusfest in Füssen in Zeiten von Corona

Wie die Füssener den Stadtpatron und Apostel des Allgäus ehren. Er kam als Fremder und half den Menschen mit Gottes Hilfe.

07.09.2021 | Stand: 12:00 Uhr

„Im zweiten Coronajahr feiern wir das Magnusfest wieder mal anders.“ So begrüßte Füssens Stadtpfarrer Frank Deuring die knapp 80 Gläubigen in der Pfarrkirche St. Mang. Für Deuring war es „aber trotzdem schön, dass wir das Patrozinium des Stadtpatrons und Apostels des Allgäus gemeinsam feiern können“. Allerdings ohne die übliche Reliquienverehrung. Auch konnte die traditionelle Prozession durch die Altstadt nicht stattfinden. Mit Deuring zelebrierten Kaplan Joshi Sebastian, Pater Michael, die Pfarrer Martin Maurer, Willi Berchtold, Gabriel Bucher und Christian Wolf und nicht zuletzt Diakon Fredl Hofmann den Festgottesdienst.

Eingangs der Predigt forderte der Pfarrer die Gläubigen auf: Sie sollten es sich in den Bänken so bequem wie möglich machen und kurz nachdenken, was ihnen zu den Begriffen Strand oder Gipfel einfällt, im Gegensatz dazu dann zu Flutkatastrophe, Afghanistan oder Corona. Letztere lösten Erschrecken, Ängste oder Hilflosigkeit aus und stellten große Herausforderung für die Gemeinschaft dar.

Erzfund am Säuling, Drachenkampf in Roßhaupten und Sprung über den Lech – mit diesen Szenen aus dem Leben des heiligen Magnus verdeutlichte Stadtpfarrer Deuring das Wirken des Heiligen. Er kam als absolut Fremder hierher, die Leute hatten Ängste vor Geistern und Dämonen, kämpften ums Überleben. Ängste, die das Leben lähmen. Magnus hörte zu, betete und durch sein segensreiches Wirken in Wort und Tat habe er mit Gottes Hilfe Großartiges bewirkt.

Auch in der heutigen Zeit stünden die Menschen immer wieder vor Katastrophen und Abgründen im Leben. Man meine dann, es gehe nicht mehr weiter. Doch sollte man sich vom heiligen Magnus immer wieder inspirieren lassen, dass mit Gottes Kraft alles möglich sein kann.