Das Musicalschiff legt in Füssen ab

Nach dem Aus für den Schwanenprinzen laden Janet Chvatal und Marc Gremm zu einem neuen Programm auf die MS Füssen ein. Ein mysthischer Abstecher ist dabei.

19.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Den ersten Gänsehautmoment versprechen Janet Chvatal und Marc Gremm schon bevor die Gäste das Musicalschiff überhaupt betreten haben: Musik, die über den See erklingt, kündigt die Einfahrt der MS Füssen im Bootshafen an. An Bord folgen vor gewaltiger Naturkulisse während einer zweistündigen Rundfahrt über den Forggensee Lieder aus Musicals wie Ludwig2, Elisabeth, Tanz der Vampire, Phantom der Oper und Schwanenprinz. An dieses Schiffsmusical über den Märchenkönig Ludwig II. und seine Träume wird auch der Besuch beim Wasserkraftwerk bei Roßhaupten erinnern. Es verwandelt sich wie einst beim Schwanenprinzen in eine mittelalterliche Gralsburg, auf deren Mauern ein magischer Schwan mit 30 Meter breiten Flügel seinen mystischen Tanz aufführt. Zehn Mal wird das Musicalschiff in diesem Sommer auf den Forggensee auslaufen, die erste Fahrt ist am Freitag, 29. Juli.

Chris Green wieder mit an Bord

Wie bereits berichtet, wollen Chvatal und Gremm mit dem Musicalschiff einen würdigen Nachfolger für den „Schwanenprinz“ etablieren, den es künftig nur noch in einer Landfassung geben soll. Nachdem 2018 die Dammsanierung des Forggensees sowie 2020 und 2021 die Corona-Pandemie ein Auslaufen des Musicalschiffs verhindert hatten und dieses Jahr eine neue Inneneinrichtung der MS Füssen und eine pandemiebedingte Reduzierung der Besucherzahl eine Aufführung erschwert hätten, haben sich Chvatal und Gremm endgültig vom Schwanenprinz als Schiffsmusical verabschiedet. Nicht aber von der Idee, eine Rundfahrt der MS Füssen mit Musicalsongs zu begleiten. Als Stargast auch diesmal mit dabei ist Chris Green, der im Schwanenprinz in der Rolle des Dieners geglänzt hatte.

Abendlicht "einzigartig magisch"

Als „einzigartig magisch“ beschreibt Marc Gremm laut einer Pressemitteilung die Stimmung auf dem Schiff, wenn die Dämmerung einsetzt, der Himmel sich verfärbt und Schloss Neuschwanstein am Berg erstrahlt. „Für uns ist das Musicalschiff eine Herzensangelegenheit, bei der uns jede Fahrt immer wieder genauso begeistert wie beim ersten Mal“, sagt Gremm. Um bei jeder Fahrt die optimalen Lichtverhältnisse zu haben, wird die Abfahrtszeit nach vorne verlegt: Bei den Vorstellungen Ende Juni startet das Musicalschiff jeweils um 20 Uhr, von Anfang bis Mitte August um 19.45 Uhr und zu den letzten drei Aufführungen bereits um 19.30 Uhr.

Auch bei schlechtem Wetter

Auslaufen wird das Musicalschiff auch bei schlechtem Wetter, dann ziehen die Aufführungen vom Sonnendeck ins Innere des Schiffs um. Wer übrigens noch Karten für den Schwanenprinzen gekauft hatte, kann sie in Tickets für die neue Show umtauschen. (mar)

