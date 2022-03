Das Ostereier-Museum in Nesselwang trägt Trauer

Monica Nusser aus hat ein Exponat ihrer Sammlung aus der Ukraine nach Nesselwang mitgebracht. Der Krieg macht sie angesichts ihrer Erinnerungen fassungslos.

02.03.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Fassungslos und überaus traurig verfolgt die Nesselwangerin Monica Nusser das menschenverachtende Geschehen in der Ukraine. Denn sie verbindet wunderbare Erinnerungen mit diesem Land, aus dem sie auch ein Ausstellungsstück für ihr Ostereier-Museum mitgebracht hat: Palmzweige mit Eiern, die Frauen vor orthodoxen Kirchen zum Kauf anboten. Vor elf Jahren hatte Nusser eine Flusskreuzfahrt auf der Dnepr unternommen, von der Hauptstadt Kiew bis in die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Jetzt kommt die ganze Erinnerung wieder zurück, wie sie sagt: Kiew, ein stolze, Stadt, mit vielen goldenen Kuppeln, dem berühmten, über 1000 Jahre alten Höhlenkloster, prächtigen Palästen, Sophienkathedrale, Denkmal der Völkerfreundschaft, dem berühmte Maidan-Platz und vielem mehr. Auf einer Insel in der Dnepr besuchten die Reisenden Nachfahren der gefürchteten Kosaken, die für ihre Reitkünste bekannt sind. Sie erlebten eine Vorführung und durften schließlich sogar selbst auf eines der Pferde aufsitzen.

Schlösser und Kosaken

Auf der damals noch nicht von Russland besetzten Halbinsel Krim führte die Reise in den Badeort Jalta, zum Liwadija Palast, in dem 1945 die Alliierten mit Roosevelt, Churchill und Stalin tagten. „Ich sehe vor meinem geistigen Auge noch genau diesen schlossartigen Palast mit Garten“, berichtet Nusser. Auch ein Konzert der Schwarzmeer-Kosaken bleibe ihr unvergesslich.

Sie träumt vom Opernhaus in Odessa

Odessa war ein weiterer Glanzpunkt dieser Reise mit der berühmten Pontemkinschen Treppe, die von der Innenstadt über 192 Stufen zur Anlegestelle der Schiffe führt, mit dem grandiosen Opernhaus, in dem die Besucher für wenig Geld, das Schwanensee Ballett sahen. Damals war es gerade frisch renoviert, alles neu vergoldet, eine unglaubliche Pracht und die samtgepolsterten Sessel erschienen den Besuchern wie ein Thron, schwärmt Nusser: „Eigentlich ist es bis heute mein Traum, nochmals nach Odessa zu kommen, um nochmals ins Opernhaus zu gehen.“ Interessant seien dort auch die Straßen: In den Längs- und Querstraße sind jeweils bestimmte Bäume gepflanzt, so dass man immer weiß, ob man gerade längs oder quer geht.

Solidarität mit der Ukraine bekunden

„Es macht mich wütend und sehr traurig, was da jetzt geschieht“, sagt Nusser zum Überfall russischer Truppen auf die Ukraine, „gerade eben habe ich etliche hundert Euro an die Nothilfe Ukraine gespendet“. Das sei weniger als ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, aber sie wolle ihre Solidarität mit diesem Land bekunden.