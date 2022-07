Das Stadtfest in Füssen ist jetzt ein großes Street Festival

Es gibt keine Bühnen mehr, die Musiker werden stattdessen mobil in der Altstadt unterwegs sein. Bis Ende Juli ist die ganze Vielfalt der Straßenkünstler zu entdecken.

Füssen Bühnen in der Altstadt, jede Menge Musik, tausende Besucher bis spät in die Nacht – so liefen die Füssener Stadtfeste ab, bis die Corona-Pandemie für eine Zwangspause sorgte. Jetzt wagt Füssen Tourismus und Marketing (FTM) Ende Juli wieder einen Neustart. Und den gleich mit einem neuen Konzept: Es gibt keine Bühnen mehr, dafür werden die Musiker mobil in einem größeren Altstadtbereich unterwegs sein, viele Straßenkünstler werden auftreten. Die Besucherinnen und Besucher sollen ganz entspannt verweilen, von einem „sanft pulsierenden“ Fest sprach Füssens Tourismus-Chef Stefan Fredlmeier bei der Präsentation dieses Street Festivals, für das FTM einen „fünfstelligen Betrag“ in die Hand nimmt.

Fredlmeier stellte das neue Konzept mit Tara Hartmann und Sabina Riegger vom Organisationsteam vor. „Wir haben das Konzept nicht geändert, weil das bisherige schlecht war“, versicherte der FTM-Chef. Vielmehr sei es darum gegangen, das Stadtfest weiter zu entwickeln, ihm einen für die Altstadt passenden Rahmen zu geben. Was entspricht der weltoffenen und traditionsreichen Stadt Füssen? Und was passt überhaupt noch in diese Zeit? Um solche Fragen drehte sich die Arbeit für das neue Konzept.

Die ganze Vielfalt der Straßenkunst in Füssen

Die Antwort, die gefunden wurde: Beim Stadtfest am Freitag und Samstag, 29./30. Juli, soll die ganze Vielfalt der Straßenkünstler gezeigt werden – zum Beispiel Jonglage, Zauberei, Pantomime, Theater und Akrobatik. Die Musik wird nicht auf großen Bühnen dargeboten, sondern unplugged zwischen Bierbänken, Loungesesseln und Liegestühlen auf den Plätzen und in den Gassen der Altstadt. Es soll alles ganz „entspannt“ sein, sagt Sabina Riegger. Der Verzicht auf große Verstärkeranlagen dürfte wohl auf jeden Fall die Zahl der Beschwerden von Anwohnern minimieren. Die Musiker werden rotierend von Ort zu Ort ziehen und dort für Stimmung sorgen.

Nach 2007 und 2009 wieder in Füssen: die Grupo Cesiomaggiore.

Auch in Ecken, die bisher vom Stadtfest mehr oder minder links liegen gelassen wurden. Denn sehr viele Gastronomiebetriebe wollen sich an der zweitägigen Veranstaltung beteiligen, mehr als zwei Dutzend: „Darüber freuen wir uns wirklich sehr“, sagt Organisatorin Riegger.

Am Freitagabend wird das Stadtfest – auch das ist neu – mit einem Umzug aller Gruppen eröffnet. Der bislang übliche Bieranstich entfällt. Der erste Abend wird ganz im Zeichen alpenländischer Klänge – von Alphorn bis Brass – und Trachten stehen. Allerdings wird das Stadtfest kein purer Heimatabend, versichert Riegger: Musikalisch reiche die Palette bei diesem Street Festival von Samba über Chansons und Jazz bis hin zu Country und Pop.

Was am Stadtfest in Füssen auf dem Programm steht

Neu am Freitagabend werden auch die „leuchtenden Darbietungen“ sein, die gegen 22.30 oder 22.45 Uhr auf die Zuschauerinnen und Zuschauer warten. Ein „leuchtendes Füssen“ soll zu sehen sein, verspricht Riegger: Feuerspucker werden in der Altstadt unterwegs sein, eine Artistin mit einer LED-Show und weitere Künstler sollen Füssen aufleuchten lassen. Am Samstag sind die Künstler und Musiker von 11.30 bis 23 Uhr in der Altstadt unterwegs. Zauberer, Clowns, Stelzenläufer und Musiker wollen sich unter das Publikum mischen.

Auch Marionettentheater wird Ende Juli geboten.

Das Programm, richtet sich an die ganze Familie. So wird es auch ein Marionettentheater geben. Die Zuschauer erwartet laut Ankündigung ein „mannigfaltig Spectakulum mit gar schaurig Aventüren von Hexen-Waibesvolck, Rittersmann, Tot und Teufel“. Bei den Luftgauklern können Kinder unter Anleitung die Kunst des Seiltanzes ausprobieren.

Weitere Infos zum Stadtfest mit allen auftretenden Musikern und Straßenkünstlern sollen ab Mitte Juli im Internet unter www.fuessen.de/stadtfest abrufbar sein.