Das Unternehmen Ceratizit wird in der Landwirtschaft aktiv

24.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Plansee-Tochter Ceratizit hat das französische Unternehmen AgriCarb übernommen, das besonders langlebiges Werkzeug für Landwirtschaft, Acker- und Weinbau entwickelt und produziert. Die Produkte und Werkzeuge von AgriCarb werden mit Komponenten aus Hartmetall verstärkt und erreichen damit eine drei- bis siebenmal höhere Standzeit als herkömmliche Produkte aus Stahl. Das Unternehmen mit Sitz in Meyzieu bei Lyon gilt als führend im Bereich der hartmetallverstärkten Verschleißteile für die landwirtschaftliche Bodenbearbeitung.

Wachstumsstrategie wohl erfüllt

Die Übernahme von AgriCarb ist Teil der Wachstums- und Nachhaltigkeitsstrategie von Ceratizit, das damit in einem neuen Marktsegment Fuß fasst. „Aufgrund zunehmender Beschränkungen für den Einsatz von Herbiziden in der Landwirtschaft rückt die mechanische Beseitigung von Unkraut in den Fokus der Landwirte“, sagt Vorstandssprecher Dr. Andreas Lackner. „Dafür bietet AgriCarb überzeugende und nachhaltige Lösungen“. AgriCarb seinerseits profitiert durch die Übernahme vom weltweiten Vertriebsnetz und dem Hartemall-Know-how von Ceratizit.