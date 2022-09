Das war der Viehmarkt in Buching

30 Kranzrinder und ein Sechserzug

19.09.2022

Hunderte Besucher strömten am Montag zum Viehmarkt nach Buching. Der Ostallgäuer Markt hat seine ganz eigenen Gesetze: Er ist der einzige im Allgäu, bei dem per Handschlag Viehhandel betrieben wird. Und das schon seit mehr als 300 Jahren. 2021 und 2020 fiel der Viehscheid in Buchung wegen der Corona-Pandemie aus. Diesmal kamen wieder 30 geschmückte Rinder auf dem Festplatz an der Forggenseestraße zwischen Buching und Bayerniederhofen an. Mit dabei war auch der historische Sechserzug des Allgäuer Brauhauses. Neben dem Bierzelt gibt es zudem einen Krämermarkt, bei dem Händler regionale Waren anbieten.

Viehmarkt 2022 in Buching