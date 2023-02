Pfarrhof-Gelände in Eisenberg-Zell: Bürger haben Ideen für Neugestaltung

Ein Workshop bringt Visionen für ein neues Ortszentrum in Zell hervor. Ein weiteres Treffen ist angedacht. Das sind die Erkenntnisse aus der Veranstaltung.

05.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Bei einem Workshop im Dorfgemeinschaftshaus in Zell haben Bürger und Bürgerinnen Ideen für die Neugestaltung des Pfarrhof-Geländes in Zell gesammelt. Dabei wurden die Teilnehmer in drei Arbeitsgruppen mit verschiedenen Schwerpunktthemen aufgeteilt: Wohnen, soziale Einrichtungen, Kultur/Handel. Die Architektin Angelika Blanz-Düsterfeld moderierte die Veranstaltung. Anwesend waren außerdem Bürgermeister Manfred Kössel und mehrere Gemeinderäte.

Diese Vorschläge brachten Bürger bei dem Workshop ein

Was soll auf dem Areal des alten Pfarrhofs in Zell entstehen? Das war die zentrale Frage, der sich alle Teilnehmer des Workshops, den die Gemeinde Eisenberg organisiert hatte, stellten. Im Anschluss an ein Brainstorming innerhalb der drei Gruppen präsentierten die Gruppenleiter die jeweiligen Resultate dem Plenum. Und so sehe das Ergebnis aus: Die Eisenberger wünschen sich im Zeller Ortszentrum ein Haus der Begegnung für alle Generationen, flexibel gestaltbare Wohnraumkonzepte, Platz für ambulante Dienstleister, einen Pflegestützpunkt mit variablen Angeboten und einen Gemeinschaftsraum mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten.

Das sagt Bürgermeister Manfred Kössel zu dem Projekt

„Das Projekt sollte für die Zukunft Bestand haben, das heißt für die Gemeinde in jeder Form tragbar sein, auch im Hinblick auf die Finanzierung“, betonte Bürgermeister Manfred Kössel. Bei einem weiteren Treffen soll es dann um Architektenwettbewerb, Gebäude und Situierung gehen. Sobald es einen festen Termin gebe, werde dieser umgehend bekannt gegeben.