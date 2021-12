Das Wunder von Seeg: hunderte Ehrenamtliche

Der Nikolaus gibt bei Gottesdienst in der Pfarrkirche Seeg einiges zum Nachdenken mit auf den Weg und lobt das Engagement der Bürger.

08.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Nicht schlecht gestaunt haben die Seeger Gottesdienstbesucher, als auf einmal Bischof Nikolaus mit vier Engeln einzog. Seit vielen Jahren lädt die KAB den Nikolaus nach Seeg ein. Der kirchliche Verband, dem es wichtig ist, eine Brücke zu schaffen, zwischen Kirche und Arbeitswelt, Familie und Soziales, begründet dies damit, dass das Wirken von Bischof Nikolaus, ganz in ihr Denken und Wirken passt.

Nikolaus kümmerte sich seiner Legende nach um die Sorgen und Nöte von Kindern und Familien und half mit, Strukturen zu schaffen, die Leben möglich machen. Im Seeger Kurzbesuch, betonte Nikolaus, dass er mit Engeln unterwegs sei, dass aber jeder ein Engel sei und ein geliebtes Geschöpf Gottes.

Begegnung zum Geschenk machen

In drei Impulsen lud er zu einer intensiven Adventszeit ein und nannte drei Punkte zum Überlegen: Bei jedem Adventskalender wird täglich ein Türchen geöffnet und voller Spannung erwartet man was herauskommt. Sein Vorschlag war, dass man bei jeder Türöffnung, durch anklopfen, durch Gruß und Dank, durch Blickkontakt und Kontaktaufnahme ohne Handy, die Begegnung zum Geschenk werden lassen soll. Als weiteres Geschenk beschrieb Nikolaus das „Wunder von Seeg“. Mehrere hundert Bürger engagieren sich ehrenamtlich in Nachbarschaftsaktionen, im kommunalen, kulturellen oder sportlichen Bereich.

Konkret benannte er die Neuschaffung der First-Responder-Gruppe, die bei einem Notfall die Zeit, bis zum Kommen der Fachkräfte überbrücken, oder die Wasserwacht, die das ganze Jahr, den Ernstfall trainiert und im Sommer am See ist. Die neue häusliche, ambulante Pflege, die in großer Versorgungsnot jetzt punktgenau zum Einsatz kommt.

Wer an Geschenke denkt, sollte an die Geschäftswelt der Region denken. Die mit ihren Arbeitsplätzen brauchen Unterstützung. Dies sei auch aktiver Klimaschutz. Der Einkauf im Internet benötigt Reduzierung.

