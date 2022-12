Das Ziel: Den Mittelstand im Füssener Land stärken

„Bund der Selbständigen“ berät über das mögliche Zusammengehen der Ortsverbände Füssen und Pfronten-Nesselwang. Füssen hat bereits zugestimmt.

01.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Um eine mögliche Fusion der beiden Ortsverbände Füssen und Pfronten- Nesselwang beim „Bund der Selbständigen“ (BdS) ging es bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Biohotel Eggensberger. Markus Rundt, Vorsitzender des Ortsverbandes Füssen, informierte über ein eventuelles Bündnis mit dem benachbarten Ortsverband, den ein Nachfolgeproblem plagt. Der bisherige Vorsitzende von Pfronten-Nesselwang, Franz Geyer, gibt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen ab – ein Nachfolger ließ sich trotz intensiver Suche nicht finden.

Die Arbeit sinnvoll mit Füssen weiterführen

Geyer leitete den Ortsverband Pfronten-Nesselwang die vergangenen acht Jahre und zog ein positives Fazit: Es wurden Messen veranstaltet, eine eigene Broschüre herausgegeben und gute Kooperationspartner für die Werbung gefunden. Er möchte den 70 Mitglieder starken BdS Pfronten-Nesselwang „nicht einstampfen, sondern sinnvoll mit Füssen weitergeführt wissen“.

Jetzt ist Pfronten-Nesselwang am Zug

„Eine Fusion bündelt Kräfte,“ ist sich Patrick Kunkel sicher. Er äußerte jedoch Bedenken, dass bei einem möglichen Zusammenschluss die regionalen Besonderheiten von Pfronten und Nesselwang ins Hintertreffen geraten könnten. Reiner Heuberger vom gleichnamigen Autohaus machte deutlich: „Wir müssen die Bündelung hinbekommen, um den Mittelstand zu stärken.“ Vorsitzender Rundt war gleicher Meinung und stellte heraus, dass ein Bündnis zu einem Verband von etwa 160 Mitglieder werden könnte, der durchaus etwas zu bewegen im Stande sei. Der Ortsverband Füssen sprach sich einstimmig für eine Zusammenlegung beider Ortsverbände aus. Nun sind die Pfrontener und Nesselwanger aufgerufen, sich zu diesem Thema zu beraten. „Wir würden uns über einen positiven Beschluss von Euch freuen und uns gemeinschaftlich neu formieren,“ richtete sich Rundt an die Vertreter aus Pfronten und Nesselwang.

Im weiteren Verlauf der Versammlung stellte Rundt die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft „Gemeinsam-WIR“ dar. Er bat die Anwesenden um Abstimmung über einen Austritt aus diesem Bündnis und erhielt bei vier Enthaltungen 13 Zustimmungen.

Rundt fordert Wirtschaftsbeirat in Füssen

Das strategische Ziel des Bündnisses formulierte Rundt so: Bis 2025 sollen die Aktivitäten auf die Wiederherstellung und die Erhaltung eines attraktiven Wohn-, Lebens- und Arbeitsraumes in Füssen und im Umland ausgerichtet sein. „Wir brauchen Rahmenbedingungen, die uns gut arbeiten lassen“, war sich Rundt sicher. Daher ist ihm der Austausch mit der politischen Ebene wichtig. Er möchte einen Wirtschaftsbeirat etablieren, der die politischen Entscheidungsträger berät. Es sei wichtig, neue Unternehmen anzusiedeln und auch bestehende zu halten. Um diese Themen anzugehen und das Potenzial der BdS-Mitglieder zu nutzen, stellt sich Rundt Projektgruppen vor, die einzelne Bereiche bearbeiten. In den kommenden zwei Jahren sind kleinere Ausstellungen mit Events geplant. Bei einem möglichen Zusammenschluss mit dem Ortsverband Pfronten-Nesselwang hat der Vorsitzende das Ziel, die Mitgliederzahl bis Ende 2023 auf 180 zu erhöhen. Neben regelmäßig stattfindenden Netzwerktreffen ist ihm der Austausch mit dem überregionalen Verband wichtig. Als Vertreter waren Georg Büchele, Landesschatzmeister des BdS Bayern, sowie Tilo Treede, Bezirksgeschäftsführer für Schwaben und München, anwesend. Sie bestärkten Rundt in dessen Vorhaben und sicherten ihre Unterstützung zu.

