Das Ziel: Musik wieder erlebbar machen

Der Musikverein Prem würdigt das Engagement von langjährigen Mitgliedern. Bezirksleiter des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes motiviert, dran zu bleiben.

11.08.2021 | Stand: 12:00 Uhr

„Es ist ganz wichtig, dass man sich auch in diesen Zeiten etwas einfallen lässt und schaut, dass man uns nicht vergisst“, lobte Gottfried Groß, Bezirksleiter des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes Bezirk III Füssen, die Idee des Musikvereins Prem zum Ehrungsabend. Bisher wurden die Ehrungen langjähriger Musiker im Rahmen des Jahreskonzerts am zweiten Weihnachtsfeiertag vorgenommen. Da dieses Konzert 2020 wegen Corona nicht stattfinden konnte, lud Dirigent Manfred Schmölz nun zu diesem besonderen Abend ins Gasthaus Lechaue ein.

800 Mitgliedskapellen im Allgäu-Schwäbischen Musikbund haben Coronafolgen deutlich gespürt

Das kulturelle Leben ist laut Groß in der vergangenen Zeit stark betroffen gewesen, das hätten die 800 Mitgliedskapellen im Allgäu-Schwäbischen Musikbund mit seinen rund 40 000 aktiven Musikanten deutlich gespürt. „Musik wieder erlebbar und zugänglich zu machen“, laute nun das Ziel. Jeder Verein mache dies ein bisschen anders, beispielsweise mit Abendserenaden, Dämmer- oder Frühschoppen. „Mein Wunsch und meine Bitte: Bleibet do dro, moched mit, schaued, dass ma weiterhin probed“, denn nur so könne man dem musikalischen Nachwuchs eine Perspektive zum Weitermachen geben.

Groß nutzte die Gelegenheit, um auch im Namen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes „Dankschea zum Sage“. Insgesamt zehn Ehrungen – für zehn bis 40 Jahre aktives Musizieren – konnte er dabei vornehmen. Für die beiden höchsten Ehrungen mit je 40 Jahren aktiver Musikerlaufbahn überreichte er die Ehrenkarte, die zum kostenlosen Besuch aller Veranstaltungen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes berechtigt. Er honorierte die „enorme Leistung“ der zwei Musiker – Alfred Greißl (Klarinette) und Musikvorstand Stefan Niggl (Tuba).

Der durchschnittliche Musikant ist 90 bis 100 Mal pro Jahr unterwegs

Im Durchschnitt sei ein Musikant 90 bis 100 Mal pro Jahr unterwegs zu Proben oder Auftritten. Dieses Hobby sei außerdem auch nicht saisonbedingt – ein Musikant sei zwölf Monate im Jahr gefordert. „Da ist es unwahrscheinlich wichtig, gerade im Dorf, dass es immer wieder Leute gibt, die immer da sind und auf die man sich verlassen kann“, so Groß. Vom Verein erhielten Greißl und Niggl je einen „Holz-Musikant“. Niggl ist zudem seit 2008 Vorsitzender des Musikvereins. „Überall, wo man ihn gebraucht hat, ist er eingesprungen“, zählt Groß die in chronologischer Reihenfolge gespielten Instrumente auf: Tenorhorn, Waldhorn, Tuba, Posaune, Tuba.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend, der aufgrund der aktuellen Corona-Lage nur für geladene Gäste vorbehalten war, von den „Quetschsaiten“, einer Gruppe um Dirigent Manfred Schmölz. Auch einen von Schmölz selbst komponierten Landler „Zwischen Lech und Ammer“ spielte die vierköpfige Musikgruppe – eine weitere Premiere des Abends.

Geehrte Musikanten: