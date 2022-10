David Kaiser ist der "Mammut-Mann" beim EV Füssen

Eishockey macht’s möglich: David Kaiser (19) spielt in der laufenden Saison für gleich drei Mannschaften und zwei Vereine. Was das für seinen Alltag bedeutet.

19.10.2022 | Stand: 11:40 Uhr

Bei den Kaisers wurde schon immer Eishockey gespielt. Erst der Opa, ein Kaufbeurer, der mit Füssen Deutscher Meister wurde. Dann kam der Papa – und zum Schluss der Enkel, David. „Mit fünf oder sechs“, erzählt der 19-Jährige, habe er zum ersten Mal auf Schlittschuhen das Eis betreten. Der Anfang von allem. Inzwischen spielt er als Verteidiger. Und das gleich für zwei Vereine, die EA Schongau in der Bayernliga und die anderen Schwarz-Gelben vom Lech.

„In erster Linie bin ich aber ein EVF-ler“, berichtet Kaiser. Ein waschechter Füssener, der zum U20- und Oberligakader des Altmeisters gehört, aber immer dann, wenn es der Spielplan zulässt, auch zum „Mammut“ werden kann. „Mammut“, da er nie aufgibt, immer das eigene Tor verteidigt – und weil so die Spieler der EA Schongau gerufen werden, David Kaisers zweitem Verein.

David Kaiser vom EV Füssen: Zwei Vereine, drei Teams, alles dreht sich nur um Eishockey

Ein Sportler mit zwei Vereinen? Was im Fußball relativ undenkbar erscheint, ist im Eishockey mittlerweile Gang und Gäbe. „Förderlizenz“ lautet das Stichwort, und damit ein vielversprechendes Nachwuchs-Entwicklungssystem: Junge Spieler sind an einem Stammverein gebunden, können aber jederzeit, sozusagen auf Leihbasis auch zu einem anderen Team geschickt werden, um dort Spielpraxis zu sammeln.

Dies kann alle paar Wochen der Fall sein. Oder teilweise auch an ein und demselben Wochenende. „Dann spielst du am Freitag für das eine und am Sonntag für das andere Team“, sagt Kaiser. Ähnliches gilt auch für das Teamtraining. Mal trainiert der Förderlizenzspieler hier, mal trainiert er dort. Relativ frei nach Belieben, doch nur so gelingt die Umstellung von Oberliga- auf Bayernligaeishockey reibungslos.

Das bezeichnet David Kaiser als größten Unterschied zwischen Eishockey-Oberliga und Eishockey-Bayernliga

Zwar bleibt auch in letztgenannter Spielklasse, immerhin der vierthöchsten Deutschlands, Eishockey „erstmal alles nur Eishockey“ – trotzdem ist es dort ein wenig anders, wie Kaiser schon feststellen musste. „Es geht viel körperlicher zu, das Tempo ist nicht so hoch wie in der Oberliga.“ Die Teams seien im Durchschnitt alle ein wenig älter, die Kader gespickt mit zahlreichen routinierten Oldies, die ihre teils langen Karrieren in ruhigeren Eishockey-Gefilden ausklingen lassen.

Für einen jungen Nachwuchsmann wie Kaiser ist die Bayernliga aber gerade deshalb ein optimales Sprungbrett: Eine vorsichtige Heranführung an „echtes Herreneishockey“, wie es der Abiturient schmunzelnd formuliert. Eine zusätzliche Gelegenheit, sich persönlich weiterzuentwickeln und so für höhere Aufgaben zu empfehlen. „Ich spiele jetzt deutlich kompakter und bin körperlich stabiler als zuvor“, befindet Kaiser in Rückblick auf seine erste Förderlizenz-Saison. Dieser eishockeyspezifische „Aufwärtstrend“ ist es, der ihm Mut macht, auch in der kommenden Spielzeit die Strapazen seiner Zwei-Wege-Ausbildung auf sich zu nehmen. Denn wer ein Eishockeyprofi werden möchte, der muss trainieren. Spielt man an zwei unterschiedlichen Standorten, gilt es im Grunde den doppelten Trainingsaufwand zu leisten.

Am Wochenende stand David Kaiser wieder für den EV Füssen auf dem Eis und feierte einen 4:0-Derbysieg gegen Memmingen Bild: Benedikt Siegert

Bleibt da überhaupt noch Raum für Freizeit für den Verteidiger des EV Füssen?

Dann heißt es zackig aus der Arbeit, Eishockeytasche ins Auto und ab nach Schongau. Nach dem Training sofort zurück nach Füssen, um am Tag darauf wieder im Kobelhang auf dem Eis zu stehen. Bleibt da überhaupt noch Raum für Freizeit? „Schwierig“, gibt Kaiser zu. Hin und wieder würde er sich mehr Zeit abseits von Eishalle und Kraftraum wünschen. Doch dann denkt er kurz nach und merkt, dass das, was er da gerade macht, „eigentlich genau das ist, was ich will.“

Nämlich so viel Eishockey zu spielen wie nur irgendwie möglich. Egal ob in Füssen oder in Schongau.

Für welches Team er sich entscheiden würde, sollte es hart auf hart kommen? „Natürlich für Füssen“, meint der offensivstarke Verteidiger. Aber Schongau hätte es ihm schon auch angetan. Er käme bei den „Mammuts“ mit allen „super gut zurecht“, das Team hätte ihn stets mit offenen Armen empfangen. Überhaupt würden sich die beiden Vereine gar nicht groß voneinander unterscheiden. „Außer bei den Kabinen“, lacht das Nachwuchstalent, „die sind in Füssen einfach moderner“.