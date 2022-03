Debatte über Straßennamen in Füssen: Ein fehlendes „s“ und die Schwangauer

Warum der Straßenname Untere Weidach immer wieder für Debatten in Füssen sorgt und warum er vermutlich nie geändert werden wird.

21.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Er lässt nicht locker: Erneut hat Magnus Peresson (UBL) den Straßennamen Untere Weidach moniert. Denn es heiße nicht die, sondern das Weidach – und folglich Unteres Weidach. Der Kommunalpoltiker liegt damit ganz offensichtlich richtig. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass der Straßenname korrigiert wird, dürfte gegen Null tendieren. Denn hierzu sollten sich Füssen und Schwangau auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen. Und damit ist schon sehr viel über die Erfolgsaussichten gesagt.

Unteres Weidach oder Untere Weidach?

Am Pilgerschrofenweg, unweit des Lechs, soll ein Altbau durch ein neues Wohnhaus samt Garage ersetzt werden. Keine schwierige Sache, zumal die Mitglieder des Füssener Bauausschusses bei einem Ortstermin auch einen aus ihrer Sicht besseren Standort für die Garage erreichen konnten. Gleichwohl müsse man die Außenbereichssatzung entsprechend ändern, kündigte Bauamtsleiter Armin Angeringer an.

Beim Blick in die Pläne fiel Peresson aber etwas auf, was ihn schon länger nervt: „Ich lese immer noch Untere Weidach. Es heißt aber Unteres Weidach.“ Hierbei verwies der UBL-Ratsherr auf ein altes Telefonbuch, in dem als Adresse für eine frühere Rossmetzgerei Unteres Weidach 3 angegeben war.

Stadtarchivar soll nach richtigem Namen forschen

Wie berichtet, war auch Stadtarchivar Tobis Ranker beauftragt worden, nach der richtigen Bezeichnung zu forschen. Ranker bekam einerseits von der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft Rückmeldung, die sich auf Publikationen von Thaddäus Steiner bezieht, und wurde andererseits in Fischers Schwäbischem Wörterbuch fündig. Beide Male heißt es das Weidach – somit müsste die richtige Bezeichnung Unteres Weidach lauten.

So wie Peresson die Beweisführung für Unteres Weidach wohl im Schlaf aufsagen kann, so kann auch Bauamtsleiter Angeringer wie aus der Pistole geschossen erklären, warum eine Umbenennung nicht möglich ist. Das betroffene Gebiet liegt größtenteils auf Schwangauer Flur (394 Quadratmeter) und nur zum kleinen Teil in Füssen (116 Quadratmeter). Und in der Nachbargemeinde heißt die Straße eben schon länger Untere Weidach. Die Schwangauer sehen auch keine Veranlassung, das zu ändern. Was durchaus nachvollziehbar ist: Denn von Anschriftenänderungen sind betroffene Haus- und Grundstückseigentümer in aller Regel nicht gerade begeistert. Und die Straßenbezeichnung nur im Füssener Gebiet zu ändern, hielt Angeringer auch nicht für sinnvoll. Er hatte bereits früher darauf hingewiesen, dass bei Straßenbenennungen und Hausnummernzuteilungen das sichere und schnelle Erkennen und Auffinden bei Rettungseinsätzen von Bedeutung sei.

Die Debatte um das Weidach beendete Bürgermeister Maximilian Eichstetter mit dem Hinweis, man werde das Thema nochmals nach Schwangau weiterleiten. Ob dann eine Lösung gefunden wird? Wahrscheinlicher ist wohl, dass die Untere(s)-Weidach-Debatte spätestens bei der Änderung der Außenbereichssatzung erneut geführt wird.

