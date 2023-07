Füssens AWO zum Streit um den Familienstützpunkt

Für Vorsitzende Brigitte Protschka ist der Erhalt der Einrichtung auf „gelebte Solidarität“ bei der Arbeiterwohlfahrt zurückzuführen. Zum neuen Stellvertreter wird Tobias Merz gewählt.

04.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Stark geprägt war das Vereinsleben des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Füssen-Schwangau in den zurücliegenden Monaten durch die Problematik um die Weiterführung des Familienstützpunktes. „Dass dies trotz hoher Mietforderungen der Stadt Füssen nun gelingt, ist gelebter Solidarität bei der AWO zu verdanken“, sagte Vorsitzende Brigitte Protschka. Fast alle Mitglieder helfen mit finanziellen Beiträgen und der AWO-Bezirksverband springt als Kooperationspartner mit finanzieller Unterstützung bei, erklärte sie stolz. Wegen des Wegzugs des bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Daniel Schreiner wurde Tobias Merz neu in diese Position gewählt.

In der Folge mehr Mitglieder bei der AWO Füssen

Dass das Vereinsleben wegen der vielen Gespräche und Termine zum Erhalt des Familienstützpunktes sehr gelitten habe, bedauerte die Vereinsvorsitzende in ihrem Bericht deutlich. Sehr gerührt habe sie allerdings die Welle der Solidarität, die sie im Ringen um den Erhalt des Stützpunktes erfahren habe. Es seien sogar einzelne Personen und ganze Familien Neumitglied geworden, um ihre Unterstützung zum Ausdruck zu bringen. So sei man in diesem Jahr trotz fünf Abgängen von 105 auf 115 – insbesondere jüngere – Mitglieder angewachsen.

Langjährige Mitglieder geehrt

Geehrt wurden zwei Mitglieder: Richard Dill, über viele Jahre im Vorstand und später als Revisor engagiert, erhielt eine Urkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft. Auf 50 Jahre bei der AWO kann Walter Hundhammer blicken. Auch wenn er sich wegen seines immensen Engagements für Umweltschutz und Artenvielfalt nicht aktiv einbringen konnte, wie er selbst bedauerte, dankte ihm Protschka für seine ideelle Unterstützung, die sehr wertvoll sei. „Karteileichen gibt es bei uns nicht“, betonte sie. „Jeder Mensch bringt als Mitglied seine Wertschätzung für die Werte der AWO zum Ausdruck. Das strahlt hinein in unsere Gesellschaft.“

Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde nach kurzer Vorstellung Tobias Merz einstimmig gewählt. Der 27-Jährige freut sich laut Pressemitteilung darauf, das soziale Engagement der AWO künftig aktiv zu unterstützen. Für ihn ist es wichtig, sich um die Menschen vor Ort zu kümmern. „Neben all den großen Krisen in der Welt sollten wir das nicht vergessen“, merkte er an.

Tag der offenen Tür wird angeregt

Auf Anregungen von Denise Both, die sich seit Jahren ehrenamtlich als Stillberaterin im Familienstützpunkt einbringt, will man dieses Jahr einen Tag der offenen Tür in der Einrichtung organisieren, damit die Füssenerinnen und Füssener – und selbstverständlich auch Stadträtinnen und Stadträte – Gelegenheit haben, das vielfältige Angebot der Einrichtung kennenzulernen. Geplant sei auch wieder ein Familienausflug, an dem sich Ältere und Jüngere ebenso beteiligen können wie Einheimische und Flüchtlinge.