Nicht, weil Füssen zu Füßen der Berge liegt - Wo der Name der Stadt herkommt

Dr. Christoph Böhm hat Studien über den Ortsnamen von Füssen geführt. Ein Ergebnis: Es hat nichts damit zu tun, dass Füssen zu Füßen der Berge liegt.

03.06.2023 | Stand: 12:20 Uhr

Seit rund 100 Jahren haben Forschende, Germanisten, Lateinerinnen, Etymologen und engagierte Laien versucht, die Herkunft des Namens Füssen zu ergründen. Dr. Christoph Böhm hat jetzt den Mitgliedern des Historischen Vereins Alt Füssen die Ergebnisse seiner Studien vorgestellt.

Was Füssen mit den alten Römern zu tun hat

Die volkstümliche Auslegung, der Name würde Bezug nehmen auf die Lage der Stadt zu Füßen der Berge, beruht auf einem Irrtum. Die Urform des Namens geht in Wahrheit auf die Römer zurück und sie lautete „fauces“. Die spannende Entwicklung des Namens vom Ursprung im Lateinischen bis zur heutigen Form beschäftigte Christoph Böhm über mehrere Jahrzehnte seines Lebens. Er vermittelte komplizierte Sachverhalte verständlich und mit Humor.

Die gerade in jüngster Zeit gehäuft verbreiteten, neuen Thesen zur Herkunft des Ortsnamens waren für Böhm Ansporn. Seine Beweiskette überzeugte die Vereinsmitglieder: Vom lateinischen Wort „fauces“, das so viel wie Schlucht bedeutete (gemeint ist die Lechschlucht am Lusalten), habe sich der Name schon sehr früh in erheblicher Weise entwickelt. Belegen lasse sich dies mit Nennungen in einem römischen Staatshandbuch und auf einem Grabstein in den Vatikanischen Museen. Durch Sprachveränderungen entstanden im Laufe der Zeit Formen wie „fuozin“ oder „fuessen“. (Lesen Sie auch: Ein Bär auch im Füssener Land? - Radfahrer entdeckt Tierspur nahe der Burgruine Hopfen)

Die Mönche schrieben den Ortsnamen immer korrekt

Der vor mehr als einem halben Jahrhundert am Gymnasium in Füssen tätige Etymologe Thaddäus Steiner hatte bereits alle greifbaren Varianten in seinem Ortsnamensbuch publiziert. Die Füssener Benediktiner, deren Kloster an der Namen gebenden Lechschlucht liegt, verwendeten in ihren Schriften den Ortsnamen immer korrekt in der Form der lateinischen Hochsprache.

Die Beschäftigung mit der Sprache, besonders mit Wörtern der Füssener Mundart, soll beim Historischen Verein Alt Füssen spätestens im Herbst fortgesetzt werden.