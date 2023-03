Den Steinadler über Schwangau erspähen

Der Greifvogel stand in den 1960-er Jahren kurz vor der Ausrottung. Jetzt hat sich der Bestand etwas erholt. Ausstellung in Schwangau eröffnet.

Gibt es Steinadler im Füssener Land? Um das Fazit einer Ausstellung in Schwangau vorwegzunehmen – ja, die gibt es tatsächlich! Im Gebiet Tegelberg, Krähe, Hochplatte sind sie zu erspähen, wenn man etwas Glück hat. Unverkennbar ist die Flugsilhouette des Königs der Lüfte, seine majestätisch gespreizten Schwingen, die auffallend lang gestreckten Flügel, der mächtige Kopf. Dass die Ausstellung „Steinadler – König der Lüfte“ des Landesbunds für Vogelschutz gut nach Schwangau passt, liegt aber nicht nur daran, meinte Bürgermeister Stefan Rinke. Er freute sich über „königliche Tiere in der Heimat der Könige, im Dorf der Königsschlösser“.

Steinadler können sehr alt werden

Steinadler können sehr alt werden, sagte Mathias Putze in seinem Vortrag zur Eröffnung der Ausstellung: 20 bis 30 Jahre in freier Wildbahn, in Volieren sogar 40 bis 50 Jahre, führte der Diplom-Biologe von der Staatlichen Vogelschutzwarte in Garmisch-Partenkirchen aus. An der Grenze zur Ausrottung standen die Steinadler in den 1960-er Jahren. Nur noch 15 Steinadlerpaare gab es im gesamten bayerischen Alpenraum. Stark gefährdet sind die Bestände in Deutschland immer noch. Dass jetzt aber in den bayerischen Alpen wieder 40 bis 45 Steinadlerpaare regelmäßig brüten, verdanke man den vielfältigen Aktivitäten und Bemühungen im Natur- und Vogelschutz sowie vielen ehrenamtlichen Helfern. Insgesamt sei die Lage jetzt besser, der Steinadler sei nicht mehr unmittelbar vom Aussterben bedroht.

Freizeitsportler stören Tiere auch im Füssener Land

Unter den vielen Gästen der Eröffnung waren auch Fachleute. Sie diskutierten über Störungen der Greifvögel durch immer ausgedehntere Freizeitaktivitäten im Gebirge, die bis in den letzten Winkel vordringen – Reizwort „E-Bikes“.

Mit Gebietsbetreuer auf der Spur des Steinadlers in Schwangau

Organisiert wurde die LBV-Ausstellung in Kooperation der Tourist-Info Schwangau mit Tom Hennemann, dem Gebietsbetreuer des Landratsamtes Ostallgäu. Er bietet Adler-Beobachtungen im Ammergebirge an. Die Ausstellung selbst ist sehr bunt gestaltet, zum Beispiel mit interaktiven Schautafeln und Ausstellungsstücken wie einem Murmeltier. So ist die Schau auch gut für Kinder geeignet. Zu sehen ist sie bis 11. Juni täglich im Foyer der Tourist-Information.