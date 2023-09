Workshop in Schwangau: Teilnehmer lernen das Sensen und Dengeln

Zweitägiger Workshop mit abschließendem „Sensenhoagascht“ im Schwangauer Kurpark. Biobauer Georg Hahn führt in die Geheimnisse des Schärfens und Mähens ein.

29.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Am 1. und 2. September findet im Schwangauer Kurpark ein zweitägiger Sensen- und Dengelworkshop statt, Mitmachen kann jeder. Am Freitag geht es ab 15 Uhr vor allem um das Dengeln, also das Schärfen der Sense, und den richtigen Umgang mit ihr. Der zweite Kurstag, der Samstag, dreht sich ab 8 Uhr um das Sensen selbst. Die Kursgebühr beträgt für beide Tage 129 Euro und beinhaltet eine Leihsense und Dengelwerkzeug.

Das Mähen mit der Sense, auch Säges genannt, ist ein Jahrhunderte altes Handwerk und Kulturgut. Lange Zeit bestimmte die Sense den Rhythmus der Ernten von Heu und Getreide, bevor sie durch motorisierte Geräte ersetzt wurde. Heute erlebt die Sense auf Feldern und vor allem in Gärten eine Renaissance. Ihr Umgang will allerdings gelernt sein und das Dengeln, das Kaltschmieden und Ausdünnen an der Schneide, ist ebenfalls eine eigene Kunst.

Biobauer aus Oberbayern zeigt in Schwangau den richtigen Umgang mit der Sense

Sensenlehrer und Biobauer Georg Hahn aus Oberbayern führt bei dem zweitägigen Kurs in den richtigen Umgang mit der Sense ein. Unter anderem gibt er Einblicke in die Materialkunde, führt in die Sicherheitsregeln beim Umgang mit der Sense ein und zeigt, wie man den richtigen Bewegungsablauf erlernt und ermüdungsfrei mähen kann. Die Sense kann man sowohl bei der Waldpflege als auch bei der Mahd von Streuflächen einsetzen. Ebenso eignet sie sich für den Rasenschnitt als zum Mähen von hohem Gras zu Hause.

Sensen gibt es in unterschiedlichen Ausführungsarten, die Georg Hahn schon seit vielen Jahren sammelt. Mittlerweile hat er über 100 Stück aus vielen Ländern und Zweckbestimmungen. Sein Wissen zu den Sensen und dem Mähen mit Sensen gibt er gerne in seinen Kursen weiter. Ein Fitnessprogramm braucht Hahn beim Sensen außerdem nicht, denn beim Mähen ist der gesamte Körper im Einsatz. Zudem kann man zu jeder Tageszeit Gras schneiden: Es gibt kein störendes Motorgeräusch.

"Sensenhoagascht" am Samstagabend im Schneiderhanser

Zum Abschluss des Workshops gibt es am Samstagabend ab 20 Uhr einen „Sensenhoagascht“ im Schneiderhanser. Daran können alle teilnehmen, auch ohne den Workshop besucht zu haben. An dem Abend erzählen und singen Georg Hahn sowie der Autor und Sagensammler Karl Heinz Hummel Geschichten mit der Gruppe Millimusi über das Sensen, über „g’mahde Wiesn“ und über geheimnisvolle Berggeister.

Informationen und Anmeldung: www.schwangau.de/veranstaltungen