Der Aufsteiger fährt gleich zum Spitzenduell

Der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg tritt als Tabellenzweiter beim bisher ungeschlagenen FC Wiggensbach an. Warum der FC Füssen auf dem Zahnfleisch geht.

27.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Aufsteiger steht auf dem zweiten Tabellenplatz der Kreisliga Süd: Nach drei Spieltagen kann der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg zufrieden sein, doch an diesem Samstag geht’s zum Tabellenführer nach Wiggensbach. Beim Tabellennachbarn Haldenwang (Neunter) wird der FC Füssen (Achter) antreten. Ebenfalls auswärts muss Buching/Trauchgau ran: Der Tabellenletzte spielt am Sonntag beim FC Rettenberg.

Mit sechs Punkten aus drei Spielen ist der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg richtig gut aus den Startlöchern der Kreisliga Süd gekommen. Für einen Aufsteiger eine sehr gute Ausbeute, wenngleich die Spiele allesamt hart umkämpft und sehr eng waren. Bisher bewies die Mannschaft von Trainer Benjamin Schwaiger aber immer Moral und gab sich nicht auf. Dieses Wochenende wird es aber sicherlich schwieriger, etwas Zählbares aus der Ferne mitzunehmen, denn es wartet kein geringerer Gegner als der FC Wiggensbach. Ein ambitioniertes Team, das den Aufstieg in die Bezirksliga anpeilt und nach drei Spielen mit maximaler Punkteausbeute von ganz oben grüßt. Auch Trainer Schwaiger ist sich bewusst, dass hier „bei einem der stärksten Teams der Liga“ ein hartes Stück Arbeit vor seiner Mannschaft liegt. „Die Personaldecke ist nach wie vor sehr dünn. Mit Thomas Huber müssen wir auf einen weiteren wichtigen Spieler verzichten.“, teilt der Coach mit, gibt sich aber gewohnt kämpferisch. „Wir konnten aber mehrfach beweisen, dass wir als Mannschaft die Ausfälle kompensieren können.“ Das hat man zuletzt im Heimspiel gegen die zweite Garde des VfB Durach sehen können. Trotz erneuter urlaubs- oder verletzungsbedingter Umstellungen fand der TSV nach anfänglicher Zurückhaltung immer besser ins Spiel und hatte das glücklichere Ende auf seiner Seite.

Ein solches Auftreten wünschen sich auch an diesem Wochenende alle Anhänger vom TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg. Die Marschroute gibt der Trainer klar vor: „Wir fahren nicht nach Wiggensbach, um die Punkte kampflos abzuschenken.“ Drei Punkte wären aber trotz allem eine faustdicke Überraschung.

Nach dem verkorksten Saisonauftakt hat der FC Füssen am vergangenen Spieltag im heimischen LVM-Fußballpark endlich die ersten drei Punkte eingefahren. Dabei überzeugten das Team trotz Minimalkader: Mit Einsatz und Spielglück konnte Dietmannsried bezwungen werden, die Erleichterung war natürlich groß. Um einen Fehlstart zu vermeiden, müssen die Füssener heute alles in die Waagschale werfen, um weitere Punkte zu machen.

Allerdings geht der FCF personell betrachtet auf dem Zahnfleisch. Zwar sind die Rückkehrer Krumm, Algül und Streit wieder an Bord, doch muss das Team weiterhin auf einige Stammkräfte verzichten: Das Lazarett zählt an diesem Wochenende neun Spieler. Aus der zweiten Mannschaft rücken deshalb Jan Rasel in der Innenverteidigung und Richard Wille im Sturm auf und verstärken das Team. „Wir hoffen, dass wir im September auf einen breiten Kader zurückgreifen können, denn das Team gehört in der Tabelle eigentlich weiter hoch“, sagt Vorsitzender Florian Durrer. Dennoch ist er auf die Mannschaft stolz, die derzeit alles aus ihren Möglichkeiten herausholt. „Wir werden da gemeinsam dran arbeiten, dann stehen bald wieder mehr Spieler auf dem Platz“, ist er sich sicher.

Zwei Unentschieden und eine Niederlage – mit dieser Bilanz findet sich TSV Buching/Trauchgau im Tabellenkeller ganz unten wieder. Mit einem Erfolg beim FC Rettenberg könnte man aber in der Tabelle nach oben klettern.