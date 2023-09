Der Bauausschuss Füssen will Wohnungen in der Altstadt für Bürger erhalten

Füssener Kommunalpolitiker wollen dauergenutzte Wohnungen in der Altstadt retten. Möglich machen sollen dies ein Bebauungsplan und eine Veränderungssperre.

07.09.2023 | Stand: 18:28 Uhr

„Jetzt ist leider Gottes das Fass gefüllt“, sagt Bürgermeister Maximilian Eichstetter zur Flut an Ferienwohnungen in der Füssener Altstadt. Und jeder weitere Tropfen würde das Fass zum Überlaufen bringen. Das sahen wohl auch die anderen Mitglieder des Füssener Bauausschusses so. Ohne Debatte, dafür aber einstimmig sprachen sie sich für einen Bebauungsplan für die Altstadt aus. Das Regelwerk schließt Beherbergungsgewerbe und Ferienwohnungen im historischen Zentrum künftig aus, „da sie der Hauptgrund für die Verdrängung dauergenutzter Wohnungen sind“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Auszuschließen seien auch Vergnügungsstätten.

