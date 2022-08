Der Bürgerkönig Maximilian I.

Geschichte Eine neue Vortragsreihe im Museum der bayerischen Könige mit Wittelsbacherkenner Klaus Reichold beginnt mit dem ersten bayerischen Monarchen. Der gilt als sehr leutselig und als Begründer des modernen Bayerns

Er gilt als der Wegbereiter des modernen Bayern: König Maximilian I., der sich stets ohne Krone darstellen ließ. Warum er das tat, erklärte Klaus Reichold in seinem ersten Referat im Rahmen der neuen Vortragsreihe „Wittelsbacher Wintersemester“ im Museum der bayerischen Könige in Schwangau. Für die Kulturvermittlerin Vanessa Richter ist dies etwas ganz Besonderes, denn „erstmals werden alle bayerischen Könige nacheinander von einem Referenten vorgestellt“. Reichold ist ein ausgewiesener Wittelsbacherkenner und verstand es in seinen kurzweiligen Ausführungen, untermalt mit vielen zeitgenössischen Darstellungen, das Leben und Wirken des ersten bayerischen Königs Max I. Joseph prägnant und aussagekräftig darzustellen.

„König Maximilian I. war unglaublich populär, Prunksucht lag ihm fern“, ist die treffende Aussage, die Reicholds gesamten Vortrag zusammenfasst. Sogar beim Kartenspiel Watten heißt die höchste Trumpfkarte „Maxl“, die auf den im Volk beliebten Monarchen zurückgeht. Sein Weg zum Königtum war mit vielen Hindernissen gepflastert. „Er stammte aus zerrütteten Familienverhältnissen einer entlegenen pfälzischen Nebenlinie“, erläutert der Referent. Geboren wurde Max am 27. Mai 1756 in Schwetzingen bei Mannheim und schlug eine militärische Karriere ein. 1785 heiratete er Auguste Wilhelmine von Hessen-Darmstadt. Mit ihr hatte er fünf Kinder. Die Familie sprach Französisch und lebte in Straßburg, musste aber im Zuge der Französischen Revolution fliehen. Aus Gram starb seine Frau.

1797 heiratete Max Karoline Friederike Wilhelmine von Baden. Ihm werden mehrere Liebschaften nachgesagt. Eine davon, nämlich seine Tante Maria Leopoldine, fädelte sogar ein, dass Maximilian 1799 nach München kam und Nachfolger von Kurfürst Carl Theodor wurde. Mehrere Wittelsbacherlinien waren zuvor ausgestorben. Maximilian übernahm einen Staat, der quasi bankrott war. Zusammen mit seinem kongenialen Minister Montgelas schuf er die Grundlage für das moderne Bayern. Dank der Säkularisation (1802/03) konnte er die Staatskasse sanieren und nach den Napoleonischen Kriegen und dem Wiener Kongress (1814/15) war „in einer gigantischen Flurbereinigung aus dem bayerischen Fleckerlteppich ein zusammenhängender Flächenstaat entstanden“, resümiert Reichold.

Bayern hatte nun eine zentralistische Verwaltung, in die auch Bürgerliche Zugang fanden, und ein modernes Strafrecht. Sein genialster Schachzug war die Bildung des Königreichs Bayern zum 1. Januar 1806. Doch blieb Maximilian ungekrönt. Die in Paris bestellte Krone und die Insignien waren bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig. „Es war keine Krönung, sondern eine Rangerhöhung“, stellt Reichold fest. Das störte den Regenten nicht. Auch später ließ sich König Max I. nie mit Krone malen.

Maximilian liebte das Tegernseer Tal und das von Leo von Klenze in eine Sommerresidenz umgebaute Kloster Tegernsee. Dort war der König oft inkognito unterwegs, kehrte bei Bauern zu einer Brotzeit ein, besuchte Almen und „kaufte sich das Wellnessresort Wildbad Kreuth“, belegt der Referent. „Seine Beamten mussten zu ihm nach Tegernsee reisen und erkannten die Schönheit der Berge. Er ist damit ein Wegbereiter des Alpentourismus’.“

Für seine Kinder ließ Max die Münchner Residenz umbauen. Direkt davor entstand das bayerische Nationaltheater. Mit seinen Kindern verbrachte er ungewöhnlich viel Zeit. Am Morgen des 13. Oktober 1825 fand man den beliebten König tot in seinem Bett in Schloss Nymphenburg. Für Reichold ist er der bedeutendste Herrscher, den Bayern bis dahin hatte.