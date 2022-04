Tierschutz in Halblech: „Jede Kröte zählt“

Die Ortsgruppe aus Halblech errichtet Schutzzäune in der Nähe des Schapfensees. Die Tierschützer stellen fest: Von Jahr zu Jahr werden es weniger Kröten.

16.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Kröten müssen am Schapfensee und in Halblech geschützt werden, teilt Hans Hack von der Ortsgruppe Bund Naturschutz Halblech mit. Denn die Kröten wandern zuerst von ihren Winterquartieren zum Schapfensee, um dort ab zu laichen. Danach kehren die Amphibien wieder zu ihren trockenen Quartieren zurück. Und jedes mal müssen die Kröten die Kreisstraße überqueren.

Amphibienzaun soll Kröten in Halblech schützen

Um zu verhindern, dass sie hier überfahren werden, stellt die Ortsgruppe Halblech einen Amphibienschutzzaun auf. Entlang des Zaunes sind einige Kübel vergraben, in die die Kröten dann fallen. Um zu vermeiden, dass die Kröten allzulange in den Kübeln festsitzen, gehen die Helfer am späten Abend und am frühen Morgen den Zaun ab und tragen die Kröten über die Kreisstraße.

(Lesen Sie hier, wie in Seeg Helfer Amphibien unter die Arme greifen)

Anzahl der Kröten in den vergangenen sechs Jahren zurückgegangen?

Dabei mussten die Helfer leider feststellen, dass die Zahl der Kröten in den vergangenen sechs Jahren immer mehr abnimmt und die Zahl der Frösche fast schon bei Null angekommen ist. Dennoch hoffen wir alle, dass die Arbeit der Ortsgruppe bald Früchte trägt und ein weiteres Artensterben hier am Schapfensee verhindert werden kann.

