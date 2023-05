Der Ein-Mann-Maibaum in Seeg

Nach sechs Monaten Vorarbeit stellt Georger Angerer im Seeger Ortsteil Lobach quasi im Alleingang – ohne Sponsoren oder Vereine – einen Maibaum auf. Gefeiert wird mit Verwandtschaft und Nachbarn.

01.05.2023 | Stand: 15:15 Uhr

Ein Mann, sechs Monate Vorbereitung und dabei nur geringe Zuarbeiten: Georg Angerer aus dem Seeger Ortsteil Lobach hatte quasi im Alleingang und für sich privat einen zehn Meter hohen Maibaum geschaffen und am 1. Mai gegenüber seinem Wohnhaus aufstellen lassen.

Im eigenen Wald den Baum gefällt

Auf diesem Grundstück entlang der Talstraße und des Gewässers Lobach hatte Angerer vor vier Jahren einen kleinen Biergarten ebenfalls in Eigenarbeit erstellt. Oft machen Radler hier Station, weiß der Chef der Firma Gugg-An zu berichten, die als Wertstoff-Taxi bekannt ist. Irgendwann kam ihm die Idee: Da fehlt noch ein Maibaum! Am 2. November fällte er im eigenen Wald den Baum, „quasi als Geburtstagsgeschenk für meine Frau Marianne“, wie er lachend das spezielle Datum ergänzt. Da ging die Arbeit erst richtig los. Er putzte den Baum, bürstete und schäfzgerte und hobelte ihn. Dann musste der Baum vier Wochen lang in der Tenne trocknen – gut vor neugierigen Blicken und eventuellen Maibaumdieben geschützt. Jetzt kam Farbe ins Spiel. Angerer grundierte zweimal mit weißer Farbe. Ein Verwandter brachte den Aufriss des Rautenmusters auf, worauf Angerer das weiß-blaue Rautenmuster in Farbe malte.

Hofstelle erstmals 1650 erwähnt

Bereits Anfang Dezember entwarf er zehn Schilder mit Berufen und Institutionen, lediglich beim Bekleben mit UV-beständigem Material ließ er sich helfen. In drei Stockwerken hat er die Zeichen angebracht. In der obersten Reihe prangen Deutschland, Bayern und das Seeger Symbol, in der Mitte die Symbole der Seeger Harmoniemusik, das örtliche Kirchlein Mariä Vermählung und die Ortsfeuerwehr von Lobach. Unten weisen das Schild mit dem Wertstoff-Taxi „Gugg-An“ (links) und Kuh (rechts) auf Gewerbe und Bauernstand hin. In der Mitte steht der Spruch „Patrona Bavariae beschütze unser Land“ und darunter der Hinweis auf die Hofstelle „Beim Schmiedhanser“, die 1650 erstmals erwähnt wurde.

Verwundert über größere Kommune

Angerer hat übrigens weder Sponsoren noch Vereine hinter sich. Lediglich half sein Musikkamerad Christian Gall, mit dessen Kran der Maibaum aufgerichtet wurde. Neben einigen Nachbarn war die Familie und Verwandtschaft unter sich beim Beobachten der Prozedur. Da er nahezu ganz allein diesen Maibaum fabriziert hatte, wunderte sich Angerer – in Anspielung auf größere Kommunen –, dass man da über die Planung nicht hinaus und nicht zu einem Maibaum kam: „So was kann man auch alleine machen.“