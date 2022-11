Der erste in Schwaben: 200 PS Diesel SUV für Polizei Füssen

Seit wenigen Tagen verrichtet wieder ein Audi seinen Dienst bei der Polizei in Füssen. Und zwar ein 200 PS starker Audi Q5. E-Autos gibt es noch keine.

02.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Er soll die Beamten auch in alpines, unwegsames Gelände bringen: der neue Audi-Diesel SUV, der seit wenigen Tagen bei der Polizeiinspektion Füssen im Einsatz ist. Nach Angaben von Alexander Hackl ist das allrad- und geländegängige Fahrzeug das erste im gesamten Präsidium Schwaben Süd/West. "Erst seit August werden wieder Audis an die bayerische Polizei ausgeliefert", sagt Hackl. Und Füssen sei als eine der ersten Dienststellen in Bayern zum Zuge gekommen.

Neuer 200 PS Diesel SUV für die Polizei Füssen

Bei dem Audi Q5 handelt es sich um ein Leasing-Fahrzeug (36 Monate). Der Typ wird fast ausschließlich an Polizei-Dienststelle mit Nähe zu den Bergen ausgeliefert. Gegenüber den bisherigen BMWs habe der Audi den Vorteil einer größeren Bodenfreiheit. Dies mache sich besonders in alpinem Terrain bemerkbar.

E-Mobilität ist bei der Polizei Füssen noch kein großes Thema

E-Autos gibt es bei der Polizei in Füssen derweil noch keine. Hackl macht keinen Hehl daraus, dass er sich künftig mehr solcher Fahrzeuge im Dienst erhofft. "Bisher können wir immer nur bei Bedarf auf eine elektrischen BMW i3 aus Kempten zugreifen", sagt Hackl.