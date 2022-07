Der EVF will näher "Z'am steh'n" und vergünstigt seine Tickets

In seinem Jubiläumsjahr locken die Füssener mit vergünstigten Ticketpreisen. Dadurch erhofft sich der Traditionsverein wieder mehr Fans in den Rängen.

15.07.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Der Füssener Eishockey-Traditionsverein setzt das Motto seines 100-jährigen Jubiläums „Z’am steh’n“ in die Tat um: Auf den Rängen sollen die Fans wieder zurückkehren und eng zusammenstehend den Spielern zujubeln – dafür hat der EVF seine Eintrittspreise erheblich gesenkt. „Es soll eine besondere Spielzeit werden, gerade nach den negativen Beschränkungen, die uns alle zwei Jahre lang den Spaß am Eishockey doch ziemlich verdorben haben“, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Reduziert werden demnach auch die Dauerkarten. Für diese gibt es laut dem Verein zusätzlich eine Rabattaktion: Bis zum 24. Juli wird die Karte um weitere zehn Prozent vergünstigt angeboten. Sie sollen dann unter dem Motto „Eine für alles“ verkauft werden. Das heißt: Die Karten gelten für alle Spiele der Saison 2022/23, also für die Vorbereitung, die Hauptrunde sowie die Playoff/downs. Alle Sitzplätze sind bis zum 31. Juli für die Inhaber der vergangenen Saison reserviert. Werden die Karten dafür nicht verlängert, gehen sie in den freien Verkauf. Für Fans, die an der Rabatt-Aktion teilnehmen, besteht zudem die Möglichkeit, sich ihren Namen auf das Trikot der Saison drucken zu lassen.

Sonderpreis für Saison-Trikot

Für das Trikot der Jubiläumssaison soll es einen Sonderpreis von 50 Euro geben – 100 Euro kostet es für alle, die keine Besitzer einer Dauerkarte sind. Zudem plant der EVF, zukünftig digitaler zu werden: Dauerkarten soll es nun auch fürs Smartphone geben. Der Verein wolle damit einen kleinen „Beitrag zur Umweltentlastung und eine Erleichterung für Besucher“ leisten. Wer diese digitale Zeitenwende nicht mitmachen möchte, der muss nun aber dafür zahlen: Für alle, die nach wie vor nicht auf eine herkömmliche Plastikkarte verzichten möchten, fällt nun ein „Unkostenbeitrag“ in Höhe von fünf Euro an, teilt der Verein mit.

Ermäßigte Tickets erhalten auch in diesem Jahr wieder gegen Vorlage der Aus- und Nachweise Senioren ab 65 Jahren, Jugendliche von 16 bis 18 Jahren, Auszubildende, Schüler und Schülerinnen sowie Studierende und Schwerbehinderte (Grad höher als 50 Prozent).

Der Füssener Eishockey Verein feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Dabei steht der Verein wohl wie kein anderer im Landkreis für Erfolg und Niederlagen zugleich: Neben 16 deutschen Meistertiteln reihen sich Insolvenzen, Konkurse und damit auch Abstiege in die untersten Spielklassen nebeneinander. In diesem Jahr hofft der Verein nun auf eine erfolgreiche Jubiläumssaison. Die Tickets für die Jubiläumssaison 2022/23 erwerben, sowie die letztjährigen Dauerkarten verlängern, können Eishockey-Fans unter www.evfuessen.de/tickets.

Die neuen Preise im Überblick:

Dauerkarten Preise:

Stehplatz Nichtmitglieder: 249 Euro (vorher: 289 Euro)

Stehplatz Mitglieder: 219 Euro (vorher: 239 Euro)

Stehplatz ermäßigt: 159 Euro (vorher: 179 Euro)

Sitzplatz Nichtmitglieder: 349 Euro (vorher: 389 Euro)

Sitzplatz Mitglieder: 299 Euro (vorher: 339 Euro)

Sitzplatz ermäßigt: 249 Euro (vorher: 279 Euro)

Einzelticket Preise: