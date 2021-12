Der Freddie-Mercury-Spirit begeistert im Festspielhaus Füssen

Mit Queen-Songs beglücken Ivan Ristanovic und seine Mitstreiter das Publikum kurz vor dem neuerlichen Lockdown. Der Geist des legendären Sängers war zu greifen.

01.12.2021 | Stand: 15:30 Uhr

„Ich werde kein Star sein, sondern eine Legende“, sagte einst der nun schon seit 30 Jahren verstorbene Freddie Mercury. Der Spirit dieses schillernden Rocksängers mit der Queen Band sollte in einer Show im Festspielhaus Neuschwanstein wieder aufleuchten und lebendig werden – der letzten vor dem neuerlichen Lockdown. Dazu waren viele „eingefleischte“ Fans gekommen. Die Einhaltung der plötzlich verschärften Corona-Regeln erforderte ein Höchstmaß an Logistik bei der Neuzuteilung der im Vorverkauf erworbenen Plätze.

Tänzerinnen und Tänzer in ansprechender Choreographie

Mit halbstündiger Verspätung durften die Besucher eineinhalb Stunden lang in eine fesselnde, energiegeladene Performance eintauchen und sich begeistern lassen. Schlag auf Schlag leidenschaftlich, temperamentvoll, grell, bunt, aufleuchtend, zuweilen atemberaubend entfaltete sich theatralisch das Rockkonzert. Dafür sorgten nicht nur Ivan Ristanovic (Freddie Mercury) und die Tribute Band, sondern auch vier Tänzerinnen und Tänzer in einer sehr ansprechenden Choreographie. Sie wirbelten über die Bühne, verhielten sich zum Teil wie Roboter und waren erfinderisch in ihren synchronen Verrenkungen. Mit geeigneten Licht- und Nebeleffekten bekam die Bühne immer wieder ein anderes Gesicht.

Tonumfang über drei Oktaven

Am Anfang wurde mit einer Stimme aus dem Off an das Leben Freddie Mercurys erinnert. Dann erschien Ivan Ristanovic mit dem Markenzeichen Mercurys, dem Mikrofonständer ohne Fuß. Er gestaltete mit der Band ein Opener Medley. Mit seiner rauen, zuweilen gehauchten kräftigen Stimme, dem Tonumfang von über drei Oktaven und seinen ausladenden Bewegungen kam er nahe an seine Ikone. Das ausgeprägte Vibrato und die Geschmeidigkeit Mercurys setzte jedoch dem Imitator Grenzen. Wirkungsvoll gelangen ihm feurige Temperamentsausbrüche und die Darstellung der Emotionen seines Vorbilds. Mit gezielten Impulsen regte er wie sein Vorbild das aufgeschlossene Publikum immer wieder zum Mitmachen und zur Fortführung beim Gesang und beim Klatschrhythmus an. Nenade Bojkovic (Brian May) begeisterte mit seinen Gitarrenriffs und Rados Capin (Roger Tylor) erzeugte im „Brighton Rock Solo“ ein Feuerwerk mit seinen wirbelnden und hämmernden Sticks.

Mythos Queen auf dem Höhepunkt

Unter den Favoriten des ersten Teils waren „I Want It All“, „Under Pressure“ und „Love Of My Life“. Mit dem aufheizenden „We Will Rock You“ schickten die Künstler ihre Fans in die Pause. Viele Höhepunkte erreichte der Mythos Queen im zweiten Teil des Programms. In einer Art Modenschau wechselte Ristanovic wie sein Vorbild die „Bühnenklamotten“ mit Ledershorts, barocken Kostümen und Fantasieuniformen. Auf bekannte harte Songs wie „Another One Bites The Dust“ folgten weiche wie das klassisch wirkende „Barcelona“. Nicht nur in diesem Duett mit Ivan Ristanovic überzeugte die Sopranistin Elvira Maria Kalev mit ihrer gut timbrierten fülligen Stimme. Eine eindrucksvolle Showleistung bot das Ensemble bei Radio Ga Ga. In der Bohemian Rhapsody und auch bei „No One But You“ erreichte die Darbietung gefühlvolle Tiefe.

Lesen Sie auch

Todestag von Freddie Mercury Bekannter des Queen-Sängers erzählt: „Freddie Mercury hat tolle Partys geschmissen“

Mitgerissen wurden die Besucher im Finalsong „The Show Must Go On“, in den sie kräftig mit einstimmten. Das durfte nicht das Ende sein. Mit „We Are The Champions“ verabschiedeten sich die Künstler. Freddie Mercury sagte einmal: „Wenn die Leute von einem Queen Konzert nach Hause kommen, sollen sie das Gefühl haben, gut unterhalten worden zu sein.“ Die Fans spürten wohl seinen Spirit.