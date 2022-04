Der Gast geht, die Wilddiebe kommen

Auf das Zwei-Personen-Stück folgt eine von Uli Pickl ins Füssener Land verlegte Komödie.

23.04.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Uli Pickls Hopfenseebühne hat die Saison 2021/22 im „Haus Hopfensee“ (Höhenstraße 14) mit einer Benefizvorstellung wieder aufgenommen. „Überwiesen an Humedica Kaufbeuren sind 1000 Euro, die für die Ukraine-Hilfe eingesetzt werden können“, erklärt der Theaterchef auf Nachfrage. Benefizaufführungen sind in jeder Spielzeit der vor 25 Jahren gegründeten privaten Wirtshausbühne im Programm und werden – wie zuletzt für das Zwei-Personen-Stück „Der Gast“ – besonders angekündigt.

Groteske läuft am 25. Mai letztmals

Zu erleben ist die Theatergroteske „Der Gast“ mit Gottfried Schmid-Lindner als freundlicher Gastgeber und Uli Pickl als undurchsichtigen Fremden an der Tür wieder am Mittwoch, 27. April, und – als letzte Besuchsmöglichkeit – am Mittwoch, 25. Mai, jeweils ab 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Das Stück mit einer Prise Allgäuer Humor rückte ins Programm der Hopfenseebühne, weil Proben nicht möglich waren, um in der Pandemie dem Gesundheitsschutz der Darsteller hundertprozentig gerecht zu werden. Daran erinnert die Maske, die Katrin Heller-Breer trägt, nachdem die Arbeit für das neue Stück begonnen hat. Der Titel „Wildschützn vom Schwärzersteig“ weist auf eine spannende Handlung hin, die in den 1950er Jahren in Bad Faulenbach angesiedelt ist. Katrin Heller-Breer ist die unverheiratete Gehilfin Lena des Fischers Nusserer (Uli Pickl), der ihr wegen seiner „Wallungen“ den Hof macht, aber damit im ersten Akt abblitzt. Ebenfalls noch nicht im Hafen der Ehe angekommen ist Nusserers Tochter Mirl, deren Freund Bartl vom möglichen Schwiegervater kategorisch abgelehnt wird. Die Komödie im Jäger-, Wilderer- und Fischermilieu gibt Gottfried Schmid-Lindner die Möglichkeit, sein schauspielerisches Können zu zeigen: In „Der Gast“ war er ein etwas naiver älterer Herr, in der Wildererkomödie wird er als Gewehr tragender Oberjäger Grindfeichtl auftreten: eine intrigante Führungskraft im Dienste des Barons.

Viele Tote Tiere - aber nie hört man einen Schuss

Thema in der guten Stube von Fischer Nusserer ist die Tatsache, dass sich der Wildbestand im Reich des Barons drastisch verkleinert. Wer steckt dahinter? „Es werden viele prächtige tote Tiere gefunden, aber man hörte nie einen Schuss“, gibt Pickl Einblick in diese rätselhafte Geschichte, die sich Georg Maier, Gründer der Iberl Bühne München, ausgedacht hat. Pickl, wie schon so oft, wenn ein Werk fürs Volkstheater nicht komplett in eigener Handschrift verfasst wurde, hat das Stück so bearbeitet, dass es im Allgäu und in Tirol angesiedelt ist.

Nach längerer Pause darf sich das Stammpublikum der Hopfenseebühne auf Myrijam Paulick freuen, die eine selbstbewusste Fischer-Tochter verkörpert. Den Bartl, den die langbeinige Mirl unbedingt haben will, spielt Andreas Mayr, der seit vielen Jahren zur Stammbesetzung der Hopfenseebühne zählt.