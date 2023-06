Der Geist der Liebe weht am Schönewalder Weiher bei Rückholz

Die evangelische Kirchengemeinde Pfronten feiert ihren Open-Air-Gottesdienst erstmals gemeinsam mit Katholiken. Und am Ende werden Erwachsene wieder zu Kindern.

04.06.2023

Die evangelische Kirchengemeinde Pfronten hat ihren traditionellen Open-Air-Gottesdienst am Schönewalder Weiher bei Rückholz erstmals ökumenisch zusammen mit der Pfarreiengemeinschaft Seeg gefeiert. „Die sich vom Geiste Gottes führen lassen, sind Kinder Gottes“ (Römerbrief 8,14) – so fühlten sich in diesem sommerlich fröhlichen Gottesdienst viele der etwa 120 Besucherinnen und Besucher. Die Pfarrer Wolfgang Schnabel und Andreas Liedtke zeigten auf bewegende Weise, wie gut es möglich ist, die biblische Botschaft „Ein Geist – viele Gaben, ein Leib – viele Glieder“ mit Leben zu erfüllen. Die Bibel findet zahlreiche Bilder für die Vielfalt der Begabungen in der Gemeinde. Der Geist Gottes wirkt auf vielfältige Weise. So bunt und vielfältig wie die Menschen sind die Begabungen in den christlichen Gemeinden.

Alle Begabungen kommen aus einem Geist

Unter den ersten Christen und Christinnen gab es bereits viele Begabungen, erfuhren die Gottesdienst-Besuchenden: mitreißende Rhetorik, Heilkraft, rasche Auffassungsgabe und gute Urteilsfähigkeit und viele mehr. Alle Gaben kommen aber aus dem einen Geist: der Kraft, die von Jesus Christus ausgeht. Sie dienen der Liebe und dem Aufbau der Gemeinde. In einer Gemeinschaft, die aus diesem Geist lebt, müsse Einigkeit und Frieden herrschen. Das glaubhaft zu leben ist in einer Zeit voller Unfrieden, Krieg und vielfältiger Bedrohungen umso dringlicher. Viele Menschen sehnen sich nach dem pfingstlichen Geist der Liebe und der Wahrheit.

Und der wehte für alle spürbar und erfrischend am Schönewalder Weiher. Der Gottesdienst wurde musikalisch begleitet vom evangelischen Kirchenchor aus Pfronten unter Leitung von Brigitte Stender und der Posaunenchor der Auferstehungsgemeinde wurde von Peter Engelmann dirigiert.

Seifenblasen und Brotzeit

Das Motto dieses Morgens konnten alle spielerisch sichtbar machen. Aus Erwachsenen wurden für kurze Zeit wieder Kinder, die sich aus zwei Stöcken und etwas Strick eine Vorrichtung bastelten, mit der sie große Seifenblasen fliegen lassen konnten.

Begeistert und beseelt von diesem guten Geist blieb die Gemeinde noch bei einer ausgiebigen Brotzeit zusammen, die aus dem geteilt wurde, was die Besuchenden mitgebracht hatten, darunter Dips, Salate und Kuchen.