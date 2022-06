Der Heilige Geist weht am Schönewalder Weiher bei Rückholz

Evangelische Gemeinde Pfronten feiert Pfingsten in freier Natur in Rückholz.

11.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Pfronten hat am Pfingstmontag einen Open Air Gottesdienst am Schönewalder Weiher bei Rückholz gefeiert. Dieser Ort gehört zum Diaspora-Gemeindegebiet und wird vom Pfrontener Pfarramt aus mitbetreut. Die Gastfreundschaft am Weiher samt Bereitstellung von Tischen und Bänken, welche schon in früheren Jahren gewährt wurde, hat die Besucherschar auch dieses Mal dank Bürgermeister und Helfern genießen können. Für Blumenschmuck und Tischkreuz hat Adelheid Guggemoos mit ihrer Schwiegertochter Sylvia gesorgt. Das mitgebrachte Holzkreuz hat schon vielen Gottesdiensten als Zentrum gedient, es wurde immer wieder mit Glassteinen verziert, so wurde es auch diesmal wieder zum Schluss von Besuchenden geschmückt.

Thema aus dem Johannes-Evangelium

Das Thema des Gottesdienstes lautete: „Weil der Himmel bei uns wohnt… dürfen wir feiern und singen!“ Entlang eines bekannten Jesusworts aus dem Johannes-Evangelium „Wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dem werden Ströme quellfrischen Wassers ausgehen“, sprach Pfarrer Andreas Liedtke über das Wunder des Wassers, das Synonym für Leben ist. Die Gemeinde hörte von dem seltsam anmutenden Heiligen aus Nazareth, aus dem sie schon damals nicht schlau wurden und den sie ans Kreuz brachten, der aber von einem großartigen Wandel gewusst hatte. Er gab ihm durch sein persönliches Leben einen Schub. An Pfingsten feiern Christen die Kraft des Geistes, den Jesus hinterlassen hat und dessen „Wehen“ die Gläubigen an diesem Tag spüren. Für die musikalische Gestaltung hatte Pfarrer Liedtke den Posaunenchor (Leitung: Peter Engelmann) sowie den Kirchenchor der Pfrontener Auferstehungskirche (Leitung: Brigitte Stender) gewonnen. Viele Besucher nutzten den Feiertag und das stabile Wetter, um dem Gottesdienst beizuwohnen. Es wurde fleißig gesungen, zum Teil auch in vierstimmigen Kanon-Liedern.

Geteilte Brotzeit

Die Idee, im Anschluss an den Seegottesdienst die Brotzeit zu teilen und sich so noch über Erlebtes auszutauschen, kam bestens an. Es gab genug für alle und wird in dieser Lockerheit und Lebensfreude nach der langen durch Corona massiv eingeschränkten Zeit ein unvergessliches Erlebnis bleiben.