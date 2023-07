Festspielhaus in Füssen: Der König, der "King of Pop" und Falco - ein besonderes Spektakel

Dr. Konstantinos Kalogeropoulos bringt im Festspielhaus wieder gekrönte Häupter und Größen des Musikgeschäfts zusammen.

Im August geht der Auftritt von Musikgrößen im Füssener Festspielhaus Neuschwanstein weiter. Michael Jackson und Falco laden dann wieder zu einem Gipfeltreffen mit dem Märchenkönig Ludwig II. Abermals bringt Dr. Konstantinos Kalogeropoulos am Donnerstag und Freitag, 10. und 11. August, seine beiden Erfolgsshows auf die Bühne des Festspielhauses.

Meist bleibt der beliebte Dirigent und Taktgeber, der bereits seit dem Jahre 2016 als musikalischer Leiter vieler populärer Musicals und Shows wie Zeppelin, Summer of Love oder Ludwig² von sich reden macht, in den Tiefen des Orchestergrabens beinahe unsichtbar.

Bekanntes Gesicht steigt wieder auf die Bühne des Festspielhauses Neuschwanstein

Für die beiden Cross-over-Konzertspektakel „Ludwig (Matthias Stocker) meets Michael Jackson (Patrick Granado)“ und „Ludwig meets Falco (Alexander Kerbst)“ steigt er wieder selbst auf die Bühne und kredenzt dem Publikum ein musikalisches Highlight auf höchstem Niveau mit einem beachtlichen Staraufgebot an Musicalstars, Live-Musikern, den Kindern und Jugendlichen der Füssener Ludwigs Musical Academy, bunten Tanzensembles, atemberaubenden Luftakrobaten und jeder Menge weiterer Überraschungen.

Mit viel Zeit, Herzblut und Mut hat „Konsti“, wie er im Festspielhaus gerufen wird, das Leben und Schaffen der schicksalhaften Ausnahmekünstler Michael Jackson und Falco alias Hans Hölzl unter die Lupe genommen und festgestellt: Es gibt viele Parallelen zum Lebensentwurf des bayrischen Königs Ludwig II. In tollen Kostümen und Bühnenbildern verwebt er die jeweiligen Lebensgeschichten und Musikhits zu einem stimmigen Gesamtkunstwerk. Mal „unplugged“, zart filigran (durch das feinfühlige Geigenspiel von Daria Hawkridge), oder pulsierend rockig erleben die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Hommage an drei Männer und ihre Wegbegleiterinnen wie die Kaiserin Elisabeth (Maria Meßner) oder Janet Jackson (Zodwa Selele) und viele mehr.

Festspielhaus Neuschwanstein: Was aber verbindet Ludwig, Jackson und Falco mit Kalageropoulos?

Was aber verbindet die drei Persönlichkeiten Ludwig, Jackson und Falco mit dem musikalischen Multitalent Kalageropoulos? Seine Leidenschaft für die Musik – den „Sound of Musik“. Sein ausgeprägtes musikalisches Talent, das er bereits mit drei Jahren im Klavier entdecken durfte. Vor allem wohl die Freude und couragierte Offenheit am Experimentieren mit den vielfältigsten Klangfarben und Stilrichtungen.

Tickets für die beiden Crossover- Shows gibt es auf der Homepage www.das-festspielhaus.de Bei der Buchung beider Termine gibt es ein vergünstigtes Kombiticket. Mit dem Code LMMJ20 gibt es für bestimmte Tickets 20 Prozent Rabatt.