„Der Lech ist eine Biodiversitätsbrücke“

Mathias Haunstetter ist Gebietsbetreuer des Vereins Lebensraum Lech. Er erläutert, welche Auswirkungen menschliche Eingriffe und der Klimawandel haben.

06.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Es ist ein Kreislauf: Die Menschen greifen in die Natur ein, verändern sie, um dann wieder einzugreifen, um die Veränderungen wieder zu renaturieren. Verschärft wird dieser Kreislauf zukünftig durch den menschengemachten Klimawandel und dessen Folgen. Beobachten kann man das in vielen Bereichen. Ein Beispiel ist der Lech. Die Auwälder am Ufer sowie die Kiesbänke bieten Lebensräume für unzählige Arten – ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Der Gebietsbetreuer des Vereins Lebensraum Lech, Mathias Haunstetter, erläutert bei einem Besuch am Ufer des Lech, warum der Lebensraum wichtig ist. Ein kleiner Einblick in ein komplexes System.