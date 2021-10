Der Leuchtturm soll auch in Zukunft strahlen

Nicht nur der Landkreis Ostallgäu, auch die Stadt Füssen hat bereits finanzielle Zusage für die Kulturförderung gemacht. Wer jetzt am Zug ist.

29.10.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Für Benjamin Sahler ist das Festspielhaus Neuschwanstein „ein einmaliger kultureller Leuchtturm und ein wichtiger Teil der Infrastruktur im Allgäu“. Und der Theaterdirektor des Hauses ist zuversichtlich, dass dieser Leuchtturm auch in Zukunft strahlen wird. Denn Landkreis Ostallgäu, Stadt Füssen, Bezirk Schwaben und der Freistaat Bayern wollen ein Gesamtpaket schnüren, um die Kulturarbeit am Ufer des Forggensees zu fördern. Dafür sollen Jahr für Jahr bis zu 900 000 Euro fließen – das ist in etwa die Höhe des zuletzt aufgelaufenen Jahresverlustes. Im Hauptausschuss des Füssener Stadtrates zeigte sich Sahler vorsichtig optimistisch, dass die Förderung zustande kommt.