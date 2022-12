Der Luitpoldkreisel in Füssen soll „entbaucht“ werden

Die Stadt einigt sich auf eine etwas teurere Variante und bringt damit ein 15-Jahres-Projekt zu Ende. Wie es gelingen soll, dadurch Staus zu reduzieren.

Eine gefühlte Ewigkeit hingezogen, das haben sich die Debatten, Diskussionen und Dispute, wenn es in Füssen um den Bebauungsplan „W43“ ging. Fast 15 Jahre währen die Planungen rund um Bahnhofstraße und den Luitpoldkreisel schon. Nun scheint eine Lösung auf den Weg gebracht zu sein. Allerdings eine sehr abgespeckte. Statt teurem Busbahnhof, Pflastersteinen mit Relief der Stadtmauer und Luxus-Gehwegen kommen jetzt nur Eisengitter weg und die Fahrspur wird begradigt.

Luitpoldkreisel Füssen: Das steckt hinter dem Begriff "Entbauchung"

Allerdings entschloss sich der Stadtrat, doch noch eine Anregung von Anni Derday (Freie Wähler) aufzunehmen. Sie hatte beantragt, gegenüber der vorgelegten Minimalvariante eine Fahrspur am Kreisel noch weiter „entbauchen“, also zu begradigen. Dies führt zu Mehrkosten von 75.000 Euro. Außerdem soll ein Hydrant weichen, was die Verkehrssituation für Radfahrer entschärfe. Diese Maßnahme kostet weitere 14.000 Euro.

Abflachung des Kreisverkehrs könnte Stauzeit in Füssen verringen

Verkehrsgutachten in der Vergangenheit hätten gezeigt, wie wirksam eine Abflachung der Ausbauchung am Luitpoldkreisel sei, sagte Derday. Und ihr Fraktionskollege Jürgen Doser ergänzte, dass man jetzt mit Ampel, Entfernung der Gitter und Begradigung der Fahrspur all das erreicht habe, was man haben wollte. Auch wenn es 15 Jahre gebraucht habe, bis es soweit war. Das sahen bis auf die SPD, die sich eine ganz andere Planung gewünscht hätte (Erich Nieberle), auch die anderen Räte so. Die Mehrkosten seien relativ im Vergleich zu dem Effekt. Insbesondere die FW-Fraktion verspricht sich durch eine zweite Fahrspur eine Staureduzierung.