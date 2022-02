"Wir schreiben Vereinsgeschichte": Musikverein Rieden am Forggensee trifft sich erstmals online

Damit rechtzeitig die turnusmäßigen Wahlen des Musikvereins Rieden am Forggensee über die Bühne gehen konnten, trafen sich die Mitglieder online. Eine Premiere.

15.02.2022 | Stand: 15:00 Uhr

„Wir schreiben Vereinsgeschichte“, stellte Alexander Schmid, Vorsitzender des Musikvereins Rieden am Forggensee, fest. Zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins wurde eine Jahresversammlung per Videokonferenz abgehalten – und das mit Neuwahlen des Vorstandes, der alle zwei Jahre gemäß der Satzung gewählt werden muss.

Musikverein Rieden am Forggensee: Wahl per Video ist neu

Eine Wahl bei einer digitalen Veranstaltung ist neu für den Verein: Sie wurde von Wahlleiter Florian Boos durchgeführt, der die digitalen Wahlzettel jedem Mitglied pro Wahlgang zukommen ließ. Dabei assistierte ihm Stefan Boos. Kein zu wählendes Vorstandsmitglied hatte einen Gegenkandidaten, lediglich die Beiräte wurden auf einem Wahlzettel gewählt – deshalb ging die Wahl zügig über die Bühne. Die einzelnen Vorstandsmitglieder wurden jeweils mit einer Enthaltung im Amt bestätigt, weil es offensichtlich Usus ist, sich nicht selbst zu wählen. Lediglich Schriftführerin Lisa Schmölz wurde mit zwei Enthaltungen wiedergewählt.

Alexander Schmid, für den mit der Wiederwahl seine zweite Amtsperiode beginnt, hatte eingangs über das von der Pandemie diktierte Jahr resümiert. So waren in den warmen Monaten Standkonzerte möglich gewesen, eines sogar gemeinsam mit dem Trachtenverein, der seine Jugend dazu auftreten ließ. Damit, so Schmid, „hätten der Trachtenverein und der Musikverein eindrucksvoll vor Augen geführt, wie gut sie zusammen gehören“ und hätten dabei die Geschlossenheit in der Gemeinde demonstrieren können.

Verein aus Rieden hat bereits 2021 über den Sommer berichtet

Sein Bericht und der von Schriftführerin Lisa Schmölz waren deutlich kürzer als sonst, hatten sie doch in der Jahresversammlung im November 2021 schon über ihre Aktivitäten im Sommer erzählt. Um nicht erneut von der Pandemie und ihren Auflagen ausgebremst zu werden, hatte sich der Vorstand für die Videokonferenz entschieden. So sorgten die Verantwortlichen dafür, dass der Verein seine Wahlen ordnungsgemäß und zeitlich auf dem Laufenden durchführen konnte. Besonders interessant sei die Veranstaltung kurz vor Weihnachten mit Vertretern der Technischen Universität München (TU) gewesen, in der sie als Bürger der Gemeinde ihre Wünsche und Anregungen für den zukünftigen Dorfkern anbringen konnten. Die Gemeinde hat die TU damit beauftragt, Vorschläge für die Erneuerung des Dorfkerns zu machen, in die auch Ideen der Bürger einfließen sollen.

Auch der Bericht des Dirigenten Fabian Schmölz ließ in die schwierige Arbeit in der Pandemie blicken: So erzählte er, dass es nicht immer ganz einfach gewesen sei, die jungen Musiker des Vereins, die in Ausbildung sind, online zu unterrichten.

Finanzielle Änderung: Umsatzsteuer wird gefordert

Lesen Sie auch

Traditionsverein aus Füssen Vorsitzende des Trachtenvereins D'Falkenstoaner: Wegen der Corona-Pandemie ist nichts normal gelaufen

Der Kassenbericht von Carolin Sontheim war ebenfalls kurz, hatte sich doch in den zurückliegenden drei Monaten nicht viel verändert. Trotz der kurzen Zeit zwischen den Versammlungen hatten die Kassenprüfer ihre Arbeit aufgenommen und keinerlei Beanstandungen gefunden. Neu war allerdings für den Verein die Umsatzsteuer, die das Finanzamt eingefordert hat. Deshalb war es für den Verein schön und praktisch, dass sein Ehrenvorstandsmitglied Wolfgang Stöger (Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft) sich damit bestens auskennt und den Verein mit seinem Wissen unterstützte.