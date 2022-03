Der neue Pneumologe an der Fachklinik Allgäu ist ein alter Bekannter

Dr. Andreas Wagner ist seit 20 Jahren an der Fachklinik Allgäu in Pfronten. Bevor er einen Chefposten dort antrat, musste er eine Weiterbildung absolvieren.

18.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Mit dem eigenen Nachwuchs hat die Fachklinik Allgäu in Pfronten eine Lücke bei der Lungenheilkunde gestopft: Nachdem der bisherige Chefarzt der Pneumologie Dr. Jürgen Thomas offiziell in den Ruhestand wechselte – tatsächlich hilft er noch in Teilzeit mit – übernahm der bisherige Oberarzt Dr. Andreas Wagner seine Position. Allerdings musste der 59-jährige verheiratete Vater von vier erwachsenen Töchtern noch eine Weiterbildung absolvieren, um in die Fußstapfen seines bisherigen Chefs zu treten: Er war zwar ausgebildeter Internist, aber kein Pneumologe. Nach einer Weiterbildung bei Professor Christian Schumann an der Klinik Kempten legte er im vergangenen Jahr erfolgreich die Facharztprüfung ab. Seinem Arbeitgeber sei er sehr dankbar, dass er ihm diese Möglichkeit zur Weiterbildung eingeräumt habe, auch wenn er dabei zuletzt ganztags in Kempten tätig war, sagt Wagner. Geschäftsführer Andreas Nitsch wiederum dankt den dortigen Kollegen für die unkomplizierte Zusammenarbeit.