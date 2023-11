Der Obere Lechgau-Verband feiert den Gautrachtentag 2024 in Wildsteig

Oberer Lechgau-Verband blickt bei Jahresversammlung in Füssen auf 2023 und in die Zukunft. Für den Gaujugendtag 2024 wird noch ein Ausrichter gesucht.

15.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Traditionell feiern die Trachtlerinnen und Trachtler des Oberen Lechgau-Verbandes vor der Gaujahresversammlung in Füssen in der Stadtpfarrkirche St. Mang einen gemeinsamen Gottesdienst. Die Musikkapelle Weißensee spielte zum Kirchzug, im feierlichen Gottesdienst und im Haus der Gebirgsjäger zum Empfang der 228 Delegierten der 23 Gauvereine sowie Ehrenmitglieder und Gäste auf. Nach dem Vorsitzenden Sepp Wohlfahrt hieß Bürgermeister Maximilian Eichstetter alle in Füssen willkommen und dankte für den großartigen Besuch beim Gautrachtenfest in Weißensee. Stellvertretender Landrat Paul Wengert sprach den Trachtlerinnen und Trachtlern viel Anerkennung und Lob für die Brauchtumspflege und die gelebten Traditionen mit einer hervorragenden Jugendarbeit aus. Hans Bußjäger vom Alpengruß Wildsteig gab bekannt, dass die Vorbereitungen für das Gaufest 2024 laufen. D’Lechtaler Urspring feiern dann das 100. Gründungsjubiläum. Vorsitzender Willi Stehle von D’Falkenstoaner Weißensee dankte allen für den guten Gautrachtenfestbesuch und den schönen Zusammenhalt im Gau – trotz des Regens war es schea in Weißensee.

Deutsches Trachtenfest findet in Wangen statt

Einen kurzen Rückblick über das besondere Trachtenjahr anlässlich 140 Jahre Trachtenbewegung in Bayern gab Vorsitzender Wohlfahrt. Im Trachtenkulturzentrum Holzhausen wurde im Frühjahr das Café Komod und im September das Museum mit einem Tag der offenen Tür eröffnet. Die Geschäftsstelle in Holzhausen sei eine wertvolle Ansprechstelle für die Trachtenvereine. Eine besondere Auszeichnung, die Lehrer-Vogel-Medaille in Silber, erhielt Annemarie Bertl aus Wildsteig für ihren Einsatz für die Trachtensache vom Vorsitzenden des Bayerischen Trachtenverbandes Günter Frey überreicht. Das Deutsche Trachtenfest findet in Wangen im Allgäu vom 7. bis 9. Juni statt und die Tagung des Bayerischen Trachtenverbandes wird 2025 im Oberen Lechgau-Verband sein. Im April 2024 ist im Oberen Lechgau wieder Gautheaterzeit mit einem Theaterstück in der Lechhalle in Lechbruck unter der Regie von Walter Sirch.

Der Trachtenhut muss gebürstet werden

Josef Heißerer der Vertreter für Mundart-Laienspiel-Brauchtum, berichtete von der Brauchtumswarteschulung in Unterwössen. Für das Brauchtumsbuch des Bayerischen Trachtenverbandes werden noch bis 2024 Bräuche und Rezepte gesammelt. Nikolausaufkleber für Lebkuchen konnten erworben werden.

Für das Sachgebiet Volkslied und Volksmusik verwies Gaumusikwart Hubert Frühholz auf das Gauadventsingen am 10. Dezember in Trauchgau. Gautrachtenwartin Monika Grieser berichtete vom Treffen der Trachtenwarte und einem Besuch einer Hutausstellung in München mit einem Vortrag über Hutpflege, ganz wichtig ist das Bürsten.

Rekordbeteiligung beim Gaupreisplatteln

Gauvorplattler Simon Hitzelberger lobte die sauberen Auftritte bei den Veranstaltungen und die Rekordbeteiligung beim Gaupreisplatteln. Er sprach die Einladung zum Kathreintanz am 25. November in der Lechhalle in Lechbruck sowie zum Gaukränzle am 12. Januar in Bernbeuren aus. Für die Unterstützung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit dankte Gaupressewartin Marlene Köpf. Die Informationen zum Internet, dem neuen Instagram-Auftritt des Oberen Lechgau-Verbandes und dem neuen Tracht- und Tradition- Digital „TraDi“, gab Monika Zink.

Christian Heimlich aus Rieden für besondere Verdienste geehrt

Gaujugendvertreter Markus Lory berichtete von den Jugendveranstaltungen mit Gaujugendtag mit Spielen, Auftritten sowie einem Ausflug der Gaujugendgruppe. Für alle Jugendleiter ist die Juleika wichtig, die verlängert werden muss. Dazu gibt es Schulungen und Teilnahmezertifikate. Die Delegierten der Kreisjugendringe Ostallgäu und Weilheim-Schongau sind Sabine Krieglstein und Johanna Wohlfahrt. Für den Gaujugendtag 2024 wird noch ein Ausrichter gesucht.

Eine ganz besondere Freude war es dem Vorsitzenden Sepp Wohlfahrt, Christian Heimlich vom Trachtenverein Alpenblick Rieden für besondere Verdienste mit Urkunde und Anstecknadel für seine 29-jährige Tätigkeit im Ausschuss, davon sieben Jahre als stellvertretender Vorsitzender und zwölf Jahre als Vorplattler.