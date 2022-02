Der Pfrontener Ritterspielplatz wird noch attraktiver

Nach 15 Jahren braucht die Anlage Pflege und erhält zudem einige zusätzliche Bestandteile. Die BSG Allgäu hilft dabei mit.

26.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der Ritterspielplatz in Ried, einer der beliebtesten der zwölf Pfrontener Themenspielplätze, wird in diesem Jahr saniert und um weitere Attraktionen ergänzt. Begonnen haben die Arbeiten bereits am Wohnturm, dessen defektes Dach mit Holzschindeln neu eingedeckt wird. Als neue Spielgeräte mit historischem Hintergrund sind ein Pferdewagen, ein Köhlermeiler, ein Bauwerksgerüst und ein Mühle-Spieltisch geplant, erläuterte Ortsentwickler Jan Schubert im Gemeinderat, der der Planung geschlossen zustimmte. „Da möchte man wieder Kind sein“, kommentierte Bürgermeister Alfons Haf die Pläne.

Nachbarn helfen mit

Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft BSG Allgäu, die in unmittelbarer Nähe Reihenhäuser errichtet, hat bereits eine Beteiligung an den Kosten von geschätzt 90.000 Euro zugesagt, erklärte Schubert. Als weiterer Nachbar wird sich der AWO-Kindergarten Sonnenkäfer bei der Gestaltung des Spielplatzes einbringen, der ihn gerne mitnutzt.

Spielerisch Geschichte lernen

Als Teil des damaligen Leader-plus-Projekts „Burgenregion Allgäu“ war der Spielplatz 2006 auch mit Fördermitteln der Europäischen Union angelegt worden. Spielspaß verbindet er mit der Vermittlung von Wissen über das Mittelalter, für Kinder handgreiflich, für Erwachsene auch über Infotafeln. Wissenschaftlicher Begleiter ist der Eisenberger Burgenforscher Dr. Joachim Zeune – bei den nun bevorstehenden Arbeiten wie bereits beim ursprünglichen Konzept. So entspricht der Wohnturm, das Wahrzeichen des Spielplatzes, einer typischen Wohnanlage des 13./14 Jahrhunderts. Beim Wimpelstechen „hoch zu Ross“, Klettern an der Burgmauern oder Spielen an einem Schöpfbrunnen können sich die Besucher fühlen wie ihre mittelalterlichen Altersgenossen. Dazu gehört künftig auch der Mühle-Spieltisch, denn dieses Spiel war schon im Mittelalter bekannt und beliebt, als Schach noch dem Adel vorbehalten war, wie Schubert erklärte. Auch bei anderen neuen Attraktionen kann man spielerisch in alte Zeiten eintauchen. Eine Kutsche mit Pferd und Holzfass illustriert das einstige Transportwesen und lädt zum Klettern, Balancieren und Verstecken ein. Auch der Kühlermeiler in mittelalterlicher Form ist gleichzeitig ein Klettergerüst, während das Bauwerksgerüst verdeutlicht, wie die Burgen einst errichtet wurden. Beim Schütten und Sieben können die Kinder dort selbst mitbauen.

Schlossparkbank mit Burgblick

Auch für erwachsene Besucher wird das Informationsangebot unter anderem durch die Erneuerung der drei Infotafeln erweitert, die künftig beidseitig beschriftet sind und die nun erweiterte Burgenregion Allgäu-Außerfern darstellen. Attraktiver wird die Anlage zudem durch eine Schlossparkbank mit Blick zur Ruine Falkenstein und neue Figuren wie einen Torwächter am Zugang.