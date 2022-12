Pro und Contra: Sollte der Reithlift am Tegelberg beschneit werden?

Die Tegelbergbahn will in diesem Jahr den Reithlift - für junge Sportler wichtig - nicht beschneien. Unsere Autoren streiten über das Für und Wider.

03.12.2022 | Stand: 05:50 Uhr

Die Tegelbergbahn beschneit in diesem Jahr den Reithlift nicht. Die Gründe dafür, sind in der Energiekrise und den gestiegenen Preisen zu finden. Sportvereine aus Füssen, Schwangau und Halblech hätten sich eine andere Entscheidung gewünscht. Der Deutsche Wetterdienst geht in seinen Voraussagen davon aus, dass die Schneefallgrenzen sich verschieben werden und ein Wissenschaftler aus München rät Betrieben, sich breiter aufzustellen. Unsere Autoren haben sich mit dem Für und Wider einer Beschneiung auseinandergesetzt.

Sollte am Tegelberg der Reithlift beschneit werden?

PRO: Am Wintersportbetrieb hat die Tegelbergbahn schon seit Jahren kein gesteigertes Interesse mehr. Es drängt sich der Eindruck auf, mit der jetzigen Energiekrise werden Pläne gerechtfertigt, die schon seit Langem gereift sind. Das ist nicht transparent. Ehrlich wäre es gewesen, die Entscheidung zum Verzicht auf die Beschneiung zu verkünden, als sie fiel. Und das war schon vor Monaten. Stattdessen kam die Wahrheit nur scheibchenweise ans Licht und auch nur auf Nachfragen der Skiclubs hin. Gute Kommunikation geht anders.

Klar ist aber auch: Dass die Tegelbergbahn wirtschaftlich handelt, kann man ihr nicht vorwerfen. Als Unternehmen muss sie profitorientiert denken und handeln. Heißt: Verlustgeschäfte, wie die Beschneiung am Reithlift, kommen eigentlich nicht in Frage. Eigentlich. Denn die Diskussion ist keine rein ökonomische. Es geht um soziale Aspekte wie den Breitensport und den Ski-Nachwuchs. Und der ist der Leidtragende. Denn Hunderte Buben und Mädchen müssen jetzt in benachbarte Trainingsgebiete wie den Hahnenkamm oder das Füssener Jöchle ausweichen. Um ihrem Sport nachzugehen, sitzen die Kinder in diesem Winter dann stundenweise mehr im Auto. Das ist aus Klimasicht sicher auch keine gute Lösung. Gefragt sind nun die Kommunen als Miteigentümer der Bahn. Sie sollten eine Lösung erarbeiten – womöglich durch Subventionen –, damit der Sport vor Ort nicht zum Erliegen kommt.

Was spricht gegen eine Beschneiung am Tegelberg in Schwangau?

CONTRA: Willkommen in der Klimakrise, könnte man überspitzt sagen. Auch wenn die Debatte zur Beschneiung am Tegelberg in diesem Zusammenhang kleinlich wirkt: Interessenskonflikte, wie in diesem Fall zwischen Wintersportlern und Liftbetreibern, werden erst der Anfang sein. Der von Menschen verursachte Klimawandel verändert unseren Lebensraum. Wenn das künftig bedeutet, dass in tieferen Lagen weniger Schnee fällt, sind schwierige Entscheidungen notwendig. Dazu zählt ein Nein zur energieintensiven und teuren Beschneiung. Das Problem – und das hat unsere Wohlstandsgesellschaft in vielen Bereichen – ist, dass die Folgen unseres Lebensstils für das Klima und die daraus resultierenden Katastrophen selten eingepreist sind (Stichwort Ahrtal).

Gleichzeitig verbrauchen wir Jahr für Jahr mehr Ressourcen, als uns zur Verfügung stehen. Würden alle Menschen auf der Welt so leben, wie wir in Deutschland, bräuchten wir laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 2,9 Erden. Die haben wir aber nicht. Jetzt kann man durchaus sagen, am Tegelberg wird die Klimakrise nicht gelöst. Ja, das ist richtig. Aber die Summe aller Maßnahmen – dazu gehört auch, auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu hören – wird helfen, mit der Krise umzugehen und entgegenzusteuern. Und um entgegenzusteuern – auch im Kleinen – wird es in anderen Bereichen ebenfalls zu harten Diskussionen, Interessenskonflikten und am Ende zu unbequemen Entscheidungen kommen.

Mehr Nachrichten aus Füssen und Region lesen Sie hier.