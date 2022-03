Der Schuldenabbau geht in Nesselwang weiter

Die Marktgemeinde will auch in diesem Jahr Kredite tilgen. Dabei wächst der Vermögensetat im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte.

13.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Was sich als Haushaltskonsolidierung so sperrig anhört, gelingt der Marktgemeinde Nesselwang auch in diesem Jahr: Die Verschuldung wird wie seit 2010 kontinuierlich auch in diesem Jahr gesenkt. Sie soll bis zum Jahresende mit 3,78 Millionen Euro erstmals unter 1000 Euro pro Kopf sinken. So zeigten sich nicht nur die vier Fraktionssprecher voll des Lobes, der Marktgemeinderat beschloss den Haushaltsplan für das laufende Jahr und die Finanzplanung bis zum Jahr 2025 einstimmig.

Vorsichtig kalkuliert

Kämmerer Martin Keller konstatierte zwar eine solide Entwicklung der Nesselwanger Wirtschaft. Trotzdem kalkulierte er für dieses Jahr vorsichtig, und dies nicht nur wegen der Coronakrise, deren Folgen ohnehin schwer einzuschätzen seien. Auch die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde brauchen finanzielle Mittel. So verschlingen geplante Investitionen in die Bereiche Straße/Kanal/Wasser und Schule/Kita jeweils gut 900.000 Euro. Als weiterer großer Ausgabeposten im Vermögenshaushalt kommt eine gute Dreiviertelmillion Euro für die Tilgung von Krediten hinzu. Für diese Investitionen des Vermögenshaushaltes gibt es zwar Zuschüsse von gut 800.000 Euro. Allerdings müssen auch gut 1,6 Millionen Euro aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Damit können allerdings die Investitionen gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt werden auf gut 2,8 Millionen Euro.

Einkommenssteuer sprudelt

Im Verwaltungshaushalt der laufenden Einnahmen und Ausgaben kann der Kämmerer mit erneut hohen 2,05 Millionen Euro Beteiligung an der Einkommenssteuer rechnen. Die Gewerbesteuer als zweiter großer Plusposten hat zwar die vergangenen zwei Jahre jeweils rund 2,4 Millionen Euro in die Gemeindekasse gespült. Nicht zuletzt wegen der Erfahrungen mit den Umsatzeinbrüchen der Wirtschaft in Corona-Zeiten setzt Keller für dieses Jahr vorsichtig kalkulierte 1,8 Millionen Euro Einnahmen an. Diese Beträge ermöglichen dem Markt, 2,03 Millionen Euro als Umlage an den Landkreis abzuführen für dessen übergeordnete Aufgaben. Neben Sach-, Betriebs- und Personalausgaben bleiben 329.000 Euro übrig, die dem Vermögenshaushalt zugeführt werden können.

Die kommunalpolitische Krönung schließlich ist, dass Nesselwang unter Berücksichtigung der Entnahme aus den Rücklagen trotz all dieser Ausgaben keine neuen Kredite aufnehmen muss und die Schulden weiter zurückführt.