Der Spengler-Cup kommt am 9. Dezember zum EV Füssen

1952 und 1964 gewann der EV Füssen die traditionsreichste Eishockey-Trophäe der Welt. Ein Team aus Davos bringt den originalen Pokal nun ins Allgäu.

26.11.2022 | Stand: 18:35 Uhr

Er hat ihn noch in Händen, den Spielberichtsbogen von damals. Zwar ist das Dokument schon etwas vergilbt. Aber die Unterschrift von Kapitän Markus Egen ist unverkennbar. „Das muss das Original von damals sein“, sagt Rüedi Guler. Der 75-jährige Bündner arbeitet für das Wintersportmuseum im schweizerischen Davos. Dort bereitet man sich schon seit Wochen auf einen Besuch in Füssen vor, wo am 9. Dezember die Jubiläumsgala zu 100 Jahren EV Füssen steigt. Mit einer vierköpfigen Delegation reisen die Schweizer zum Festwochenende an. Das alles auf eigene Kosten.

EV Füssen feiert 100-jähriges Jubiläum bei großer Gala im Festspielhaus Neuschwanstein

Bei den Recherchen im Vorfeld stieß Guler auf jenen originalen Eishockey-Spielbericht des Spengler-Cup Finals vom 31. Dezember 1952. Der Endstand hieß 5:4 nach Verlängerung für den EV Füssen. Gegner war damals der Zürcher SC. „In der Aufstellung sind Namen wie Frank Trottier, Xaver Unsinn oder Martin Beck nachzulesen“, sagt Guler. Letzterer dürfte der älteste noch lebende Sieger des Spengler Cups sein. Für den 89-Jährigen wird der Abend also ein ganz besonderer, wenn der EV Füssen am 9. Dezember sein 100-Jähriges feiert. Denn Guler wird nicht nur als Zeitdokument den Spielberichtsbogen mitbringen, sondern auch den originalen Pokal von damals. „Der Name EV Füssen ist darauf dick eingraviert“, sagt Guler. Und Beck besitzt noch die Siegermedaille dazu. Der Füssener Zahnarzt hat sie dem Verein für eine Jubiläumsausstellung zur Verfügung gestellt.

„Damals war das eine Riesensache, als deutsche Mannschaft bei so einem Turnier mitzuspielen“, erinnert sich Beck. An einen Turniersieg habe niemand geglaubt. Umso mehr freut sich Beck auf den Galaabend, wo er „seine“ Trophäe von einst noch einmal in Empfang nehmen darf.

Noch ein Sieger des Spengler-Cups von 1952 lebt: Martin Beck triumphierte einst mit dem EV Füssen

Es ist eine Seltenheit, dass der Spengler Cup überhaupt auf Reisen geht, stellt Guler klar. Normalerweise bleibe die begehrteste Eishockey-Vereinstrophäe der Welt in Graubünden. „Doch für Füssen haben wir eine Ausnahme gemacht und bleiben das ganze Festwochenende“, sagt Guler.

Schließlich verbinde beide Orte so einiges. Die Rolle als weltbekannte Tourismusdestination zum Beispiel. Oder den Titel des Eishockey-Rekordmeisters. Diesen trägt in der Schweiz nämlich der HC Davos und in Deutschland der EVF – zumindest was die Nachkriegsjahre anbelangt. „In den 50er und 60ern war Füssen Dauergast am Cup“, sagt Guler. Er selbst erinnert sich noch, wie er Paul Ambros habe spielen sehen. Ein nachhaltiger Eindruck, denn der „Tiger vom Hopfensee“ galt als der wohl beste Verteidiger seiner Zeit. Guler ist mit dem Eishockey-Sport in Davos groß geworden. „Zum großen Spieler hat es bei mir nie gereicht, dafür aber zum Schiedsrichter.“ Noch heute sitzt der 75-Jährige an der Zeitnahme bei den Heimspielen des HC Davos in der höchsten Schweizer Liga.

Der Spengler Cup heute. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2018 Bild: Benedikt Siegert

Eishockey: Das plant der EV Füssen sonst noch zu seinem Jubiläum

Er nutzt die Gelegenheit aber auch immer wieder, sich Spiele in anderen Stadien anzuschauen. Zuletzt im neuen Zürcher Eishockeytempel. Und am 11. Dezember dann in Füssen, wenn der SC Riessersee am Jubiläumswochenende in der Füssener Arena gastiert.

Dass das Spiel in der drittklassigen Oberliga deutlich niveauärmer sein wird als daheim in Davos? Geschenkt! „Eishockey ist immer nur so schnell, wie es der Gegner zulässt“, sagt Guler.

Und schließlich komme man ja der alten Zeiten wegen nach Füssen. Denn drei Mal hätte der EVF den Spengler Cup holen müssen, um auch die wertvolle Trophäe daheim in die Vitrine stellen zu können.

Es blieb bei zweien und so kommt der Pokal jetzt halt als Leihgabe. Immerhin.