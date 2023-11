Der starke Verkehr ärgert die Pfrontener nach wie vor

Beim Thema Durchgangsverkehr zeigt sich Bürgermeister Alfons Haf machtlos. Für einen "Flaschenhals" im Zentrum gibt es aber bald eine Entlastung.

22.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Bei der Bürgerversammlung beklagte Monika Mayr die große Belastung der Anlieger in der Achtalstraße durch „Automassen“, die in Richtung Tannheimer Tal durchfahren. Ob es da schon Überlegungen gebe, den Verkehr umzuleiten, wollte sie wissen. Bürgermeister Alfons Haf zeigte sich da machtlos. Für eine Umgehungsstraße gebe es im Pfrontener Tal schlicht keine geeignete Trasse, die einzig mögliche wäre die entlang der Vils, aber die wolle ja eigentlich auch keiner. Auch der Idee, Pfronten wie Orte im benachbarten Außerfern zumindest zeitweise für den Durchgangsverkehr zu sperren, wie es Hubert Haf mit den Worten "Warum geht das bei uns nicht?" vorschlug, räumte der Bürgermeister wenig Chancen ein. Nach Zählungen gingen 60 Prozent des Verkehrs in Pfronten auf das Konto des Quell- und Zielverkehrs, seien also hausgemacht.

Startet der Tälerbus zu spät?

Klaus Lechner schlug vor, den Tälerbus ins Tannheimer Tal deutlich früher starten zu lassen als bisher. Mit der ersten Abfahrt nach 9 Uhr komme er für viele zu spät, die bereits um 7 Uhr zu Bergtouren aufbrechen wollten. Früher am Tag werde der Regionalbus, der die Linie bedient, aber für den Schulverkehr im Tannheimer Tal benötigt, erklärte Jan Schubert, der Leiter der Ortsentwicklung. Allerdings wollten erfahrungsgemäß viele Gäste noch in Ruhe im Hotel frühstücken, ehe sie sie sich um 9 oder 9.30 Uhr auf den Weg machten. Alexandra Hochkofler vermutete noch einen anderen Grund. Es sei in den Tourismusregionen wohl nicht so gewollt, dass Gäste in andere Regionen fahren.

Ampel soll Staus reduzieren

Für einen "Flaschenhals" beim Pfrontener Verkehr ist unterdessen aber Entlastung in Sicht: Bürgermeister Alfons Haf wies darauf hin, dass an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Allgäuer Straße der Bau einer neuen, intelligenten Ampelanlage begonnen hat. Damit sollen die langen Staus reduziert werden, die sich bislang regelmäßig in der Bahnhofstraße bilden. Auch eine Fußgängerampel entsteht dabei, nachdem der bisherige Zebrastreifen vor der VR-Bank wegen seiner ungünstigen Platzierung eine Gefahrenstelle darstellte. Die neue Ampel, die auch dem Anschluss des neuen Feneberg-Marktes hinter der VR-Bank dient, ist eine Maßnahme des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) für den Ortskern Pfronten-Ried. Auch die Bahnhofstraße selbst wird derzeit umgestaltet. Der Verkehr muss solange über die Ladehofstraße ausweichen.