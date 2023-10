Der Startschuss fällt am Samstag in Nesselwang

Im Ostallgäu findet das erste Gauschießen seit der Pandemie statt. Gastgeber sind die Nesselwanger. Wie es um die Nachwuchsarbeit steht.

20.10.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Lange haben die Schützinnen und Schützen im Ostallgäu darauf warten müssen, doch jetzt ist es soweit: Ab Samstag, 21. Oktober, findet das erste große Gauschießen nach der Corona-Pause statt. Austragungsort ist das Schützenheim in Nesselwang. „Wir hoffen auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, sagt Gauschützenmeister Hans-Peter Kristen. Die Schützengesellschaft Edelweiß Nesselwang habe alles gut vorbereitet, auch würden „schöne Preise“ auf die Gewinner warten.

Attraktive Preise für Schützinnen und Schützen

Im Vorjahr waren die Ostallgäuer nach der Pandemie mit einem Gaukönigschießen gestartet, dieses Jahr findet wieder ein „normales“, mittlerweile das 52. Gauschießen statt. Neuerungen gibt es laut dem Nesselwanger Schützenmeister Dominik Schürer nicht, die Teilnehmer können wieder einzeln oder in Mannschaften in den unterschiedlichen Klassen antreten. Der Startschuss fällt am Samstag, 21. Oktober, um 14 Uhr, Bürgermeister Pirmin Joas sowie Vertreter des Schützengaues und der gastgebenden Schützengesellschaft Edelweiß werden vor Ort sein. Bis zum 29. Oktober haben die Schützinnen und Schützen dann die Chance, ihre Treffsicherheit unter Beweis zu stellen. Am Samstag, 4. November, 19.30 Uhr, wird im Nesselwanger Schützenheim die Preisverteilung starten. Eine Reihe von attraktiven Sach- und Geldpreisen gebe es, heißt es vom Schützengau – allein für den ersten Preis bei der Festscheibe winken 1000 Euro.

Für jüngere Kinder ist das Lichtgewehr vorgesehen

Beim Schützengau hofft man auf eine starke Beteiligung bei diesem ersten Gauschießen nach der Pandemie. Apropos Pandemie: Die machte dem Gau auch mit Blick auf die Mitgliederzahl Sorgen. Denn in den zwei Jahren, in denen das Vereinsleben fast zum Erliegen kam, war an Nachwuchs-Gewinnung kaum zu denken. Bereits bei der Jahresversammlung des Schützengaus Ende 2022 war deshalb gefordert worden, „die Ärmel hochzukrempeln und in der Jugendarbeit wieder aktiv zu werden“ (wir berichteten). Und gibt es bereits Erfolge? „Das scheint gut anzulaufen“, sagt Gauschützenmeister Kristen mit Blick auf Vereine, die auch das Schießen mit Lichtgewehren anbieten. Großer Vorteil gegenüber dem Schießen mit Munition ist, dass bereits Kinder unter zwölf Jahren mit dem Lichtgewehr das Schießen erlernen. Sie sollten sieben, acht Jahre alt sein und „das Gewehr bereits selber halten können“, sagt Kristen.

"Sich auf das eine Ziel fokussieren"

Vom Training im Schützenverein würden Kinder und Jugendliche nur profitieren, ist er überzeugt: „Runterkommen und sich auf das eine Ziel fokussieren“ – das stärke die Konzentrationsfähigkeit. Zudem mache es Spaß, sich in der Gemeinschaft mit anderen zu messen. So könne man den Nachwuchs auch „a bisserl“ weg von Handy und Computer bringen.