Der Tod im Allgäu im Wandel der Zeit

Auch im Füssener Land entstanden Friedhöfe außerhalb der Orte. Was sich im 19. Jahrhundert änderte. Eine Betrachtung zu Allerheiligen von Klaus Wankmiller.

31.10.2022 | Stand: 14:43 Uhr

In unserer schnelllebigen Zeit haben sich auch das Sterben und die Art der Bestattungen verändert. Ein Blick in die Geschichte verrät, wie sich der Tod gewandelt hat. Er passte sich an die jeweilige Kulturgeschichte an. Begräbnisstätten dienten und dienen den Verstorbenen als Ort der Trauer und sind für die Trauerarbeit von großer Bedeutung.

Allerheiligen: So veränderte sich die Begräbniskultur im Allgäu

Bereits im Altertum wurde unterschieden, zu welchem Stand man gehörte. So wurden Reiche einbalsamiert und mit Prozessionen in ein Mausoleum begleitet. Arme und Sklaven dagegen verscharrte man in der Regel irgendwo auf freiem Feld. Die Römer verbrannten ihre Toten. Prominente erhielten an der Stadtmauer oder an den Ausfallstraßen ein Denkmal, um nach dem Tod ihre Stellung zu verdeutlichen. Mit dem Aufkommen des Christentums wurde die Einäscherung untersagt. Ab dem 4. Jahrhundert entstanden Katakomben. Karl der Große untersagte im Jahr 785 die Einäscherung. Im Mittelalter wurden die Toten in die Städte geholt, auch im Füssener Land. Es entstanden Friedhöfe um die Kirchen. Damit sollte die Nähe zu Gott verdeutlicht werden. Doch hatten Privilegierte das Recht, im Altarraum oder in einer Gruft bestattet zu werden, Mittellose fanden ihren Platz in Sammelgräbern. Gestorben wurde in der Gemeinschaft oder in der Familie. Man fürchtete nur den Tod in der Einsamkeit. Gerade im Mittelalter achtete man auf die Grabstellung des Bestatteten, der sogar im Tod nach Osten schauen musste. Ein priesterlicher Beistand für alle war erst seit dem 13. Jahrhundert üblich. Noch hatte man wenig Angst vor dem Tod, der nicht selten als Schlaf bezeichnet wurde.

Totenkult im Allgäu: Einschneidendes Ereignis war die Pest

Ein einschneidendes Ereignis für den Totenkult war die Pest. Die Friedhöfe neben den Kirchen waren schnell voll. Man erkannte die schlechten hygienischen Bedingungen. So entstanden Pestfriedhöfe außerhalb der Orte – beispielsweise in Roßhaupten oder in Berghof. Mit der Seuche kam die Angst vor dem Tod, der mit dem Teufel gleichgesetzt wurde. Den Menschen war es nun wichtig, sich auch im Leben auf den Tod vorzubereiten. Totentänze zeigten, dass jeder vom Sensenmann geholt wird, egal aus welchem Stand – in Füssen malte Jacob Hiebeler um 1602 den Totentanz. Der begrenzte Raum neben den Kirchen veranlasste viele Gemeinden, Leichen bereits nach sieben Jahren wieder aus den Gräbern zu nehmen, sie zu säubern und die Knochen und Schädel in Beinhäusern beizusetzen. Kaiser Joseph II. verbot die Bestattung in Grüften und in der Kirche, da der Verwesungsgestank oft unerträglich war. Er führte den wiederverwendbaren Klappsarg ein, um Bestattungen billiger zu machen.

In der Mönchsgruft von St. Mang in Füssen fanden die verstorbenen Benediktiner im 18. Jahrhundert ihre letzte Ruhestätte. Bild: Wankmiller

Im 19. Jahrhundert trat die Hoffnung des Wiedersehens mit dem Verstorbenen immer mehr in den Vordergrund. Im Himmel hoffte man, alles und jeden wiederzufinden. Der Verlust wurde nur als vorübergehende Trennung angesehen. Aufbahrungen fanden jetzt immer weniger zu Hause, sondern in öffentlichen Leichenhallen statt. Die Grabmalkultur für alle trat in den Vordergrund. Figuren, Engel und Inschriften erinnerten an den Verstorbenen. Die wachsende Bevölkerungszahl durch die Industrialisierung führte zu einem nüchternen und pragmatischen Umgang mit dem Tod. Wieder waren die Friedhöfe überfüllt. Aus diesem Grund entstand um 1925 in Füssen der Waldfriedhof, der 1961 erweitert wurde.

Einäscherung bei Katholiken erst seit den 60ern erlaubt

Das erste deutsche Krematorium wurde 1878 in Gotha eröffnet. In der katholischen Kirche wurde die Einäscherung erst in den 1960er-Jahren erlaubt. Im Islam und im Judentum ist das Verbrennen von Toten heute noch untersagt. In den vergangenen Jahrzehnten wurde der Tod immer mehr privater, die Öffentlichkeit beim Sterben herausgehalten. Gestorben wird vielerorts in Krankenhäusern oder im Hospiz. Bestenfalls nimmt die Kernfamilie daran teil. Heute gibt es sogar besondere Bestattungsformen. So finden die Urnen der Verstorbenen auf hoher See, zwischen Bäumen im Wald oder in einem Sammelgrab ihre letzte Ruhestätte.

