Der Totenkult des Islam und seine Spuren im Allgäu

Dass Menschen an den kommenden Tagen an unsere Verstorbenen denken, ist christliche Tradition. Wie aber gehen Muslime im Ostallgäu mit dem Tod um?

31.10.2022 | Stand: 17:47 Uhr

Etwa fünf Millionen Menschen gehören in Deutschland dem Islam an. Ihre Gedenktage sind nach dem Koran festgelegt. Demnach soll an den ersten drei und auch am 40. Tag nach dem Tod eines Menschen getrauert werden. Familie und Freunde des Verstorbenen treffen sich zu einem Gedenkessen. Auch widerspricht der Koran der Vorstellung, dass Trauer mit lautem Wehklagen verbunden ist - im Islam wird, wenn überhaupt, leise getrauert. Nach dem Tod folgt ein weiteres Leben: Der islamische Gott Allah wird darüber entscheiden, wer ein ewiges Leben erhält und wer in die Hölle gehen muss.

In Füssen gibt es nur ein muslimisches Grab am gesamten Friedhof

Bemerkenswert: Auf dem Füssener Waldfriedhof gibt es nur ein muslimisches Grab – ein Kindergrab, das teilt die die Friedhofsverwaltung mit. Grund: Die Bestattung wird in der Regel ohne Sarg vollzogen, was auf den meisten Friedhöfen hierzulande untersagt ist. Zudem ist die Geschlechtertrennung bei der Bestattung ein Muss. Nur Männer dürfen unmittelbar hinter der Bahre folgen, Frauen erst dahinter oder etwas abseits. Es ist auch Aufgabe der Männer, mindestens vier davon, die Bahre zu tragen. Ohne die ausgehobene Erde neben dem Grab zu berühren, werfen die Angehörigen, wie auch im Christentum, Erde zu dem Toten ins Grab.

Bestattungen Klaus in Füssen hat nur selten Aufträge von Muslimen

Wichtig ist den Gläubigen, dass das Grab „auf ewig“ bleibt, was unsere Friedhofsordnungen und -gesetze nicht zulassen. Der Grund dafür: Die Totenruhe darf nicht gestört werden. Deshalb werden die meisten gläubigen Muslime nach dem Tod in ihr Abstammungsland überführt. Muslimische Bestattungsinstitute kümmern sich um die Überführung, mit oder ohne Verwandte. Die Kosten liegen etwa zwischen 1600 und 3000 Euro. Dafür soll dort das Grab für die Ewigkeit garantiert sein und kostet zudem nichts. Das Füssener Bestattungsinstitut Klaus hatte zwar nach eigenen Angaben schon „hin und wieder“ Aufträge von Muslimen, aber auch diese seien dann zurück in ihr Heimatland gebracht worden. So wie auch der Sarg, wird der Kopf des Sterbenden Muslims nach Mekka gerichtet. Ist der Mensch gestorben, verlässt seine Seele den Körper mit Hilfe des Engels Azrael, so der Volksglaube. Der Leichnam wird dann innerhalb eines Tages beerdigt. Zuvor wird er rituell dreimal gewaschen. Dabei darf der Tote auf keinen Fall auf dem Bauch liegen oder von Personen anderen Geschlechts gewaschen werden. Bedeckt wird der Leichnam mit Tüchern.

In Füssen sollen künftig mehr Muslime begraben werden

Wenn die Person aber zu Lebzeiten nach Mekka pilgern konnte, trägt sie ein weißes Gewand, das sie von dort mitgebracht hat. Weil aber immer mehr Muslime in unserer Region leben – schon in der zweiten und dritten Generation – sollen langfristig auch auf dem Füssener Waldfriedhof Muslime ihre letzte Ruhestätte finden können. Es werden dann wohl die schlichtesten Gräber sein. Denn Blumenschmuck oder Kerzen kennt das Trauern und Gedenken laut Koran nicht. Bislang gibt es dort nur ein muslimisches Grab, das gen Mekka ausgerichtet ist.

Lesen Sie auch: Ob im Dachboden oder hoch oben auf dem Turm: Die Kirche Sankt Mang in Füssen hat viele Geheimnisse, die bei gewöhnlichen Führungen nicht zugänglich sind.

Lesen Sie auch