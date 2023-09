Der Totentanz in der St.-Anna-Kapelle des Füssener Barockklosters St. Mang bekommt Gesellschaft

Das Museum der Stadt zeigt ab 28. September 15 Totentanzfiguren von Angela Eberhard. Wie die Münchner Künstlerin das Thema interpretiert.

23.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der Tod gehört zum Leben. Erst ist immer und überall dabei. Er sitzt als Beifahrer auf dem Motorrad-Sozius, nimmt ganz mütterlich ein kleines Mädchen in die Arme und streichelt geduldig die alte Frau im Lehnstuhl. So zeigen es drei der 15 Figuren des Totentanz-Zyklus' der Münchner Künstlerin Angela Eberhard aus gebranntem Ton, die ab Donnerstag, 28. September, in der neuen Ausstellung. "Angela Eberhard. Totentanz. Auch Du" im Museum der Stadt Füssen zu sehen sind.

Der älteste Totentanz Bayerns

Sie stehen damit den Totentanz-Tafeln Jakob Hiebelers von 1602 gegenüber, die ebenfalls in einem Bereich des Barockkloster St. Mang, nämlich in der Annakapelle, zu sehen sind. Der älteste erhaltene Totentanz Bayerns war im Auftrag des damaligen Abtes Matthias Schober entstanden. Angela Eberhard überträgt mit ihren zwischen 2018 und 2020 entstandenen Figuren das Thema in die Gegenwart. Bis heute kann keiner dem Tod erinnern. Das "Auch Du" des Titels zeigt eindringlich der traditionell als Skelett mit Sanduhr dargestellt Tod, der dem Betrachter den Spiegel entgegenhält. Wie Hiebeles Totentanz zeigen Eberhards Terrakotta-Figuren, dass der Tod jeden treffen kann - gleich welchen Standes oder Alters. Dem Gleich stellt sie aber das Ungleich gegenüber: Jeder stirbt auf ganz individuelle Weise. Als dritter Aspekt des Todes bewegt sie der Tod als das vom Leben Untrennbare: Jeder Mensch trägt das ganze Leben lang seinen Tod in sich. "In dem Moment, in dem wir sterben, tritt er aus uns heraus und schließt uns als Person endgültig ab", schildert die gebürtige Memmingerin, die seit 2007 ihre "Figurenwerk" als eigenes Atelier in München betreibt.

Weitere Ausstellungen und Veranstaltungen zum Thema folgen

Die Präsentation im Refektorium des ehemaligen Barockklosters Sankt Mang ist der Auftakt einer Reihe von Ausstellungen und Veranstaltungen im Verlauf der kommenden Jahre, die das Thema von Hiebelers Werk unter verschiedenen Perspektiven in die Jetztzeit übersetzen, heißt es in der Ankündigung des Museums.

Künstlerin führt durch Ausstellung

Die Vernissage beginnt am Mittwoch, 27. September, um 19 Uhr. Dabei gibt Museumsleiterin Dr. Isabelle Schwarz eine Einführung. Hannah (Violine), Jonas (Viola) und Monika Alber (Klavier) begleiten sie musikalisch. Von Donnerstag, 28. September, bis Sonntag, 3. Dezember, kann die Ausstellung besichtigt werden und zwar bis Ende Oktober täglich außer montags zwischen 11 bis 17 Uhr sowie ab 1. November von Freitag bis Sonntag jeweils zwischen 13 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 5 Euro. Die Künstlerin selbst gibt am Sonntag, 15. Oktober, Mittwoch, 1. November, und Sonntag, 19. November, jeweils ab 14 Uhr Führungen.