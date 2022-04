Der Ukraine-Krieg weckt bei Bernhard Kölbl Erinnerungen

Der Bernbeurer Maler Bernhard Kölbl versteigert ein Bild, um Menschen aus der Ukraine zu unterstützen. Er weiß aus eigener Erfahrung, was sie durchmachen.

07.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der Krieg in der Ukraine ruft bei Bernhard Kölbl viele Erinnerungen wach, „die unter die Haut gehen“, sagt der 86-Jährige. Der Bernbeurer ist 1935 geboren und war zum Ende des Zweiten Weltkriegs zehn Jahre alt. Er kann sich noch an die Bombardements seiner Geburtsstadt Weilheim erinnern – an die vier Einschlagskrater im Garten und die Zerstörung seines Elternhauses. Er kann nachvollziehen, wie sich die Menschen in der Ukraine seit dem Einmarsch der Russen fühlen müssen. Deshalb sei für ihn gleich klar gewesen, dass er helfen will, als der Vorsitzende des Segelclubs Lechbruck ihn auf die Hilfsaktion „Lechbruck hilft Ukraine“ einiger Lechbrucker Vereine und der Gemeinde hinwies.

Gleich am ersten Abend ein Gebot von 1000 Euro

Kölbl beschloss, auf seine eigene Weise zu helfen – mit einem seiner Bilder. Der passionierte Maler stellt sein Werk „Im hinteren Lechtal“ für eine Versteigerung zur Verfügung, deren Erlös der Ukraine-Hilfe in Lechbruck zu gute kommt. Gleich am ersten Abend habe jemand 1000 Euro für das Bild geboten.

Bei der Auswahl des Gemäldes hat Kölbl drauf geachtet, „dass es kein aggressives, sondern ein gefälliges, vielseitig verwendbares Bild ist“. Er entschied sich für ein 80 auf 100 Zentimeter großes Landschaftsbild aus den Lechtaler Alpen, das zum Beispiel auch dafür geeignet sei, repräsentative Räume etwa in einem Hotel zu zieren.

Bernhard Kölbl

Warum Kölbl nicht glaubt, noch ein zweites Mal mit Krieg konfrontiert zu werden

Dass er noch ein zweites Mal in seinem Leben mit einem Krieg konfrontiert wird, hätte Kölbl nicht erwartet. Von den Handelsverträgen, die die Politik über die Jahrzehnte schloss, hätten doch beide Seiten profitiert, sagt er. „Es ist unklug, das zu ändern. Aber wer konnte schon wissen, dass da ein Verrückter regiert, der eigentlich etwas ganz anderes will?“, fragt sich der 86-Jährige, der schon als junger Mann Maler werden wollte.

In der Nachkriegszeit aber sei es unmöglich gewesen, von der Kunst zu leben. Deshalb schlug Kölbl zunächst einen anderen Weg ein und wurde Lehrer für Nahrungsmitteltechnologie und Biologie an einer Berufsschule. Parallel beschäftigte er sich weiter mit der Malerei, besuchte Kurse an verschiedenen Akademien und legte nach seiner Pensionierung so richtig los. „Ich hab nachgeholt, was ich vorher versäumt habe“, sagt er.

Bernhrad Kölbl befasst sich gern intensiv mit einem Thema

Gerne beschäftigt er sich intensiv mit einer Thematik. Er habe zum Beispiel schon ein Jahr lang nur Bäume gemalt. Immer aber gehe es im darum, den Charakter seiner Motive einzufangen und Dinge zu malen, die ihm am Herzen liegen. Oft verarbeitet er Reiseerlebnisse in seinen Werken oder fährt gezielt für ein paar Tage irgendwohin, um zu malen. Das Bild „Im hinteren Lechtal“ entstand auf diese Weise vor etwa zwei Jahren.

Der Verkauf seiner Werke steht für den Bernbeurer nicht im Vordergrund. Die Vermarktung von Kunst sei nicht so einfach und „mein Dasein ist auch so gesichert“, sagt Kölbl. „Mir geht es gut und da sind jetzt Menschen, die das Pech haben, auf der Schattenseite des Lebens zu stehen. Wenn ich für die ein bisschen etwas hergebe, kann ich mir immer noch alles Nötige leisten“, nennt er einen weiteren Grund, warum er sich für die Ukraine-Hilfe engagiert.

So läuft die Versteigerung ab

Wer für das Bild von Kölbl bieten möchte, kann dies im Lechbrucker Rathaus, wo das Werk auch zu sehen ist, oder über die Internetseite des Segelclubs Lechbruck. Angebotsschluss ist Freitag, 15. April, um 18 Uhr. Parallel dazu sammeln die Lechbrucker Vereine weiterhin jeden Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr am Lechbrucker Eisstadion Sachspenden für die Ukraine und die Flüchtlinge vor Ort. Gebraucht werden unter anderem Decken, Hygieneartikel, Windeln und haltbare Nahrungsmittel.

