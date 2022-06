15 Jahre Weltladen am Brotmarkt in Füssen

Gleich drei Jubiläen sind in Füssen zu feiern: 25 Jahre fairer Handel, 15 Jahre Weltladen und fünf Jahre faire Mode in Füssen.

Anlass zur Freude hat es bei der Jahresversammlung des Eine-Welt-Ladens Füssen gegeben. Denn in den nächsten Monaten gibt es für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Grund zu feiern – sogar in dreifacher Hinsicht. Die runde Zahl 45 steht für 25 Jahre Fairer Handel in Füssen, 15 Jahre Weltladen am Brotmarkt und fünf Jahre Faire Mode im Modeladen Fair mit Flair. Seit dieser Zeit stehen die zwei Füssener Weltläden für Solidarität, Transparenz, politische Bildungsarbeit und Alternative zu ungerechten Handelsbeziehungen.

Weltladen in Füssen: 2021 gute Arbeit geleistet?

2021 leistete das Team gute Arbeit, die Läden stehen finanziell solide da. Nicht zuletzt dank der umsichtigen Einkaufspolitik von Geschäftsführerin Andrea Helmer. Stadträtin Barbara Henle bedankte sich im Namen des Stadtrates und des Bürgermeisters Maximilian Eichstetter für das Engagement.

2013 ist Füssen als Fairtrade-Stadt zertifiziert worden. „Vielleicht möchte sich der Stadtrat und Bürgermeister sogar noch weiter in diese Richtung einbringen“, sagte Renate Wiebel zu Stadträtin Henle. Dazu gebe es als „Kommunen in der Einen Welt“ eine Möglichkeit.

In Füssen wird fairness gelebt

Zweite Vorsitzende Regula Endhardt, die den Abend kurzweilig moderierte, überreichte im Namen aller Mitglieder einen Blumengruß an die Mitarbeiterinnen Andrea Helmer und Rosalie Nold. Ein Dankeschön an zwei Frauen, die Fairness leben und seit Jahrzehnten eine segensreiche Symbiose bilden.

