Der Weltmarktführer vom Alpenrand

Temperaturmesstechnik von Endress+Hauser ist in der Industrie in vielen Ländern gefragt. In der Zentrale in Nesselwang setzt man auch auf den Faktor Mensch.

06.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Ein Weltmarktführer mit Hauptsitz in Nesselwang: Wenn in der Industrie bei der Produktion die Temperatur erfasst wird, geschieht das häufig mit Technologie des im südlichen Ostallgäu beheimateten Zweig des Schweizer Messgeräte-Anbieters Endress+Hauser. Mehr als 450 Mitarbeitende beschäftigt Endress+Hauser Temperature+System Products alleine in der Zentrale in Nesselwang. Tendenz steigend, wie der nun begonnene Neubau eines Produkt- und Entwicklungszentrums (wir berichteten) zeigt. Mit den Standorten in Italien, USA, China und Indien sind es weltweit 750 Mitarbeitende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.