Nur in einer von 13 Hegegemeinschaften im Ostallgäu ist die Verbiss-Situation tragbar. Ansonsten reicht es für eine natürliche Verjüngung des Waldes nicht aus.

20.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Rot mit wenigen grünen Sprenkeln – so sieht das Ostallgäu im neuen Forstlichen Gutachten aus. In fast allen der 13 Hegegemeinschaften ist die Verbissbelastung in den Wäldern zu hoch und der Wildabschuss sollte erhöht werden. „Im Ostallgäu fallen mir ruckzuck 20 Baumarten ein, die hier wachsen könnten. Aber außer der Fichte und ein paar anderen kommt keine ohne Schutz hoch“, sagt Forstdirektor Stefan Kleiner.