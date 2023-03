Der Zeppelin hebt in Füssen wieder ab - und das ist neu

Das Musical von Ralph Siegel geht im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen in die dritte Saison. Wer diesmal auf der Bühne steht.

05.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der Zeppelin hebt wieder ab. Am kommenden Freitag, 10. März, startet das Musical von Ralph Siegel am Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen in seine dritte Spielzeit. Bis zum Sommer stehen mehr als 60 Aufführungen des Bühnenspektakels auf dem Programm. Mit an Bord sind einige frische Kräfte, wie der Blick auf den Cast verrät. Allerdings fehlen dafür andere Stars, die mit ihren Auftritten den ersten beiden Spielzeiten Glanz verliehen hatten.

Star ersetzt Star

Mit dabei ist wieder Jörg-Tim Wilhelm als Luftschiff-Erfinder Ferdinand Graf von Zeppelin – und diesmal nicht nur in dessen jungen Jahren, sondern auch in seiner hauptsächlichen Wirkungszeit. Bislang hatte Patrick Stanke als einer der Stars der Aufführung den Grafen im Erwachsenenalter bis zu zu seinem furios inszenierten Lebensende gegeben. Als Vater Zeppelin und Reporter Herbert Morrison ersetzt mit Alexander Kerbst für Uwe Kröger einer der großen Stars einen anderen. Kerbst hatte bislang seinen großen Auftritt als Kapitän Pruss auf der zweiten Ebene des musikalischen Dramas mit dem LZ 129 Hindenburg und dessen Ende in Flammen. Den Kapitän spielt nun Oliver Sekula, der zuletzt unter anderem in Oberhausen bei „Boeing Boeing“ im Theater an der Niebuhrg und „Sister Act“ im Stage Metronom Theater auf der Bühne stand.

Große Fußstapfen

Während Stefanie Gröning als Isabella Gräfin von Zeppelin, Josefien Kleverlaan als Filmstar Lilly van Hoeven sowie Stefanie Kock und Chris Murray als reiches amerikanisches Ehepaar Rosalie und Jim Cagny wieder mit an Bord sind, löst Christian Schöne als Nazi Dr. Lutz Grivius Hannes Staffler ab. In große Fußstapfen tritt Misha Kovar als jüdisch-österreichische Sängerin Emmy Berg, eine Rolle, die bislang der gebürtigen Wienerin Tanja Petrasek auf den Leib geschrieben war. Auch Jens Rainer Kalkmann tritt als Zeppelin-Vertrauter Dr. Hugo Eckener kein leichtes Erbe an, hatte diese Figur doch bislang Publikumsliebling und Fernsehstar Sigmar Solbach („Der Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen“) verkörpert.

Geschichte mit zwei Ebenen

Nichts geändert hat sich an der Geschichte des Musicals, die auf zwei Ebenen spielt: Die eine stellt das Leben Ferdinands Graf von Zeppelin dar, von seinem Kindheitstraum vom Fliegen und seinen traumatischen Erlebnissen im amerikanischen Bürgerkrieg über die von Rückschlägen begleiteten Bemühungen, sein Luftschiff an den Himmel zu bekommen, bis zu seinem Tod an einer Lungenentzündung. Die andere Ebene ist der tragische Flug des LZ 129 Hindenburg, des größten jemals gebauten Luftfahrzeugs, das 1937 über den Atlantik in die USA steuerte, wo es bei der Landung in Lakehurst in New Jersey in Flammen aufging. Schon sein bevorstehender Start bietet Gelegenheit, eine opulente Cabaret-Szene im damaligen Berlin zu inszenieren, in dem sich die aufziehende Nazi-Zeit als dunkler Schatten über das freie und ausgelassene Leben der 1920er und frühe 1930er Jahre schob. Besatzung und Passagiere bieten mit ihren Lebensgeschichten Ralph Siegel reichlich Stoff für bunte und herzergreifende Erzählungen.

Neues Siegel-Musical in Sicht

Siegel selbst hat bei seiner großen Produktion sein Herz an das Festspielhaus Füssen verloren und wird vermutlich auch in der neuen Spielzeit immer mal wieder bei einer Zeppelin-Aufführung dabei sein. Zumal bald auch sein neues Musical über die Bühne am Forggensee gehen wird: Am Mittwoch, 17. Mai, ist dort erstmals sein neues Musical „Ein bisschen Frieden – Summer of Love“ zu sehen. Es geht nicht etwa um die Sängerin Nicole, die mit einer Komposition Siegels 1982 den Eurovision Song Contest gewann, sondern um eine Ost-West-Liebesgeschichte, die ihren Ausgang im Sommer 1967 nimmt und über den Mauerfall hinweg bis in die Gegenwart führt.

Alle Infos, Termine und Karten gibt es hier