Deshalb bekommt dieser Allgäuer einen Tiroler Orden

Pfrontens Grundschulleiter Klaus Wankmiller erhält eine hohe Auszeichnung von den Landeshauptleuten in Innsbruck. Weshalb ihm die Ehre zuteil wurde.

22.08.2023 | Stand: 17:05 Uhr

Am Hohen Frauentag, der hierzulande besser bekannt als Maria Himmelfahrt ist, sind in Innsbruck wieder Menschen für ihre Verdienste um das Land Tirol ausgezeichnet worden. Mit dabei war diesmal auch ein Allgäuer: Klaus Wankmiller, der Leiter der Grundschule in Pfronten, wurde für sein jahrzehntelanges kulturelles Engagement mit der Verdienstmedaille des Landes Tirol ausgezeichnet. Aus den Händen von Landeshauptmann Toni Mattle und Arno Kompatscher (Südtirol) nahm Wankmiller in der Innsbrucker Hofburg die Auszeichnung entgegen.

